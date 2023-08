SelfyConto si "allea" con Apple: apri un conto e vinci iPhone e Mac

Nell'era della digitalizzazione, il settore bancario è in prima fila nella trasformazione dei servizi finanziari. E in questa corsa all'innovazione, Banca Mediolanum ha dimostrato di essere un pioniere, introducendo il suo innovativo prodotto: SelfyConto. Questo conto corrente all'avanguardia sta ridefinendo la nozione di servizi bancari moderni e veloci, e ora, con la sua ultima promozione, offre l'opportunità di vincere prodotti Apple di alta gamma, rendendo l'esperienza bancaria ancora più allettante.

Iniziativa Selfy Summer Awards

SelfyConto, il fiore all'occhiello di Banca Mediolanum, è progettato per adattarsi alle esigenze di tutti - compresi i giovani - e offre un'esperienza moderna e veloce. Tuttavia, la vera sorpresa arriva con la promozione attuale, che trasforma l'apertura di SelfyConto in un'opportunità di vincere premi incredibili.

Aprire un conto corrente SelfyConto durante il mese di agosto, infatti, non solo offre accesso a servizi bancari all'avanguardia, ma regala anche la possibilità di partecipare all'estrazione settimanale di cinque straordinari prodotti Apple. Da iPhone 14 Pro Max a MacBook Pro 13.3", passando per iPhone 14 e MacBook Air 15”, fino all'Apple Watch S8, la gamma di premi è piuttosto ampia.

Oltre alla possibilità di vincere premi Apple, i nuovi titolari ricevono il canone di tenuta conto gratuito per il primo anno. Per i giovani sotto i 30 anni, questo privilegio si estende fino al trentesimo compleanno, offrendo loro un inizio finanziario solido senza alcun costo aggiuntivo.

Un altro vantaggio dell'offerta è la carta di debito inclusa, realizzata al 100% in PVC riciclato. Questo non solo dimostra l'impegno ecologico di Banca Mediolanum, ma offre anche vantaggi tangibili per le transazioni quotidiane. Bonifici, addebiti utenze, F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche sono tutte operazioni gratuite e illimitate, che rendono SelfyConto una scelta conveniente e vantaggiosa. L'apertura di un conto SelfyConto può essere effettuata online, anche tramite SPID per velocizzare il processo.

