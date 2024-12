SelfyConto: risparmio e sostenibilità a portata di conto

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum a canone zero per tutti il primo anno e con una carta di debito realizzata in PVC 100% riciclato. Ecco perché "risparmio e sostenibilità sono a portata di conto".

Oltre al canone del conto a zero, sono presenti altri servizi senza costi. Tra questi si annoverano i prelievi in Italia e in area Euro, più i bonifici SEPA ordinari e istantanei: per i prelievi senza spese non vi è limite temporale, mentre i bonifici sono gratuiti per i primi 12 mesi.

Un'ulteriore voce a zero del conto online di Banca Mediolanum riguarda il canone della carta di debito e della carta di credito. In entrambi i casi il canone rimane gratuito per il primo anno, poi passa rispettivamente a 10 e 20 euro l'anno.

A tutto questo si aggiunge poi la polizza gratuita Multirischi: l'assicurazione Nexi tutela i clienti per gli acquisti effettuati con la carta associata al conto ovunque si trovino.

Nell'ambito dell'operazione a premi Promo Selfy, i nuovi clienti che apriranno il conto entro il 20 dicembre di quest'anno e accrediteranno lo stipendio (o spenderanno almeno 500 euro al mese per 3 mesi consecutivi) riceveranno un Buono Regalo Amazon da 100 euro. Il conto si può aprire direttamente online su questa pagina del sito Banca Mediolanum.

I servizi gratuiti di SelfyConto

Abbiamo raccolto qui di seguito un elenco con i principali servizi gratuiti del conto corrente online SelfyConto:

canone del conto : a zero per tutti il primo anno e fino ai 30 anni per gli under 30, poi 3,75 euro al mese;

: a zero per tutti il primo anno e fino ai 30 anni per gli under 30, poi 3,75 euro al mese; canone della carta di debito Mastercard : a zero per il primo anno, poi 10 euro l'anno;

: a zero per il primo anno, poi 10 euro l'anno; canone della carta di credito Mastercard o Visa : a zero per il primo anno, poi 20 euro l'anno;

: a zero per il primo anno, poi 20 euro l'anno; bonifici SEPA ordinari e istantanei : per il primo anno, poi 1 euro per ciascuna operazione;

: per il primo anno, poi 1 euro per ciascuna operazione; operazioni bancarie : gratis senza limiti di tempo i pagamenti di F24, F24, MAV, RAV, ricariche telefoniche e gli addebiti delle utenze;

: gratis senza limiti di tempo i pagamenti di F24, F24, MAV, RAV, ricariche telefoniche e gli addebiti delle utenze; prelievi agli ATM : i prelievi effettuati presso gli ATM di qualsiasi banca sono gratuiti sia in Italia che nel resto dei Paesi Ue;

: i prelievi effettuati presso gli ATM di qualsiasi banca sono gratuiti sia in Italia che nel resto dei Paesi Ue; assicurazione Nexi: la polizza Multirischi è inclusa gratuitamente nel canone della carta di debito Mastercard.

Mediolanum Card, la carta sostenibile di SelfyConto

Al di là della natura 100% digitale del conto, la natura sostenibile di SelfyConto si manifesta con la Mediolanum Card, la carta di debito appartenente al circuito di pagamento Mastercard. Questo per via dei suoi materiali: è infatti realizzata interamente in PVC 100% riciclato.

Sempre a proposito della Mediolanum Card, si può usare anche in formato digitale, senza dover attendere che arrivi la carta fisica a casa. È la stessa carta che permette prelievi a costo zero e che offre una compatibilità completa con i pagamenti digitali tramite smartphone e smartphone.

Promozioni attive

L'accredito dello stipendio o una spesa di almeno 500 euro al mese consente di estendere la gratuità del canone del conto e dei bonifici SEPA (inclusi quelli istantanei) fino al 31 dicembre 2027. A questa promo si somma poi quella già citata all'inizio del Buono Amazon da 100 euro, che prevede l'apertura del conto entro il 20 dicembre. Tutti i dettagli sono disponibili su questa pagina dedicata del sito Banca Mediolanum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.