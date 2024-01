SelfyConto: risparmia con il canone zero per 12 mesi e ottieni una carta di debito gratis

Nell’attuale contesto finanziario digitale, sempre in rapida evoluzione, SelfyConto si distingue per la sua combinazione di semplicità d'uso, costi contenuti e una vasta gamma di funzionalità.

Questo conto corrente completamente online offre un'esperienza intuitiva tramite l'app di Mediolanum, permettendo agli utenti di gestire le proprie finanze in qualsiasi momento e luogo.

SelfyConto, il conto con canone zero per gli Under 30

Una delle caratteristiche distintive di SelfyConto è il canone gratuito per il primo anno, aspetto che rende l'accesso ai servizi bancari digitale estremamente conveniente.

Inoltre, per i clienti under 30, il canone viene azzerato fino al compimento del trentesimo anno; questa opzione è particolarmente vantaggiosa per i giovani in cerca di soluzioni finanziarie flessibili.

Dopo il periodo promozionale, il canone mensile di tenuta conto è di 3,75 euro, con addebito trimestrale di 11,25 euro.

La carta di debito, realizzata in PVC 100% riciclato, è offerta gratuitamente ed è disponibile sia in formato fisico che digitale, consentendo pagamenti attraverso dispositivi come smartphone, smartwatch o tablet, supportando servizi come Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay e Swatch Pay.

Oltre al vantaggioso canone, SelfyConto offre operazioni importanti a costo zero, tra cui bonifici SEPA online in euro, addebito diretto delle utenze e prelievi in contanti dagli ATM in area euro.

Il conto offre anche accesso a servizi aggiuntivi, come SelfyCredit Instant per ottenere prestiti personali in tempi brevi, SelfyShop per acquisti con finanziamento a TAN 0 e TAEG 0, e Selfy PayTime per rateizzare i movimenti in addebito sul conto corrente in modo flessibile.

Quindi, SelfyConto è una soluzione completa, ideale per chi cerca una gestione finanziaria moderna, flessibile e conveniente, con impronta sostenibile attraverso la carta di debito riciclata al 100%.

