SelfyConto: prelievi gratis e 100€ di Buono Amazon in regalo per i nuovi clienti

Per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente da aprire in questo periodo di festività, la promo di Banca Mediolanum è la soluzione giusta. Con SelfyConto, infatti, è possibile accedere a un conto con canone azzerato fino a fine 2027 e ottenere anche un Buono Amazon da 100 euro in regalo.

Si tratta dell'opportunità giusta: con Banca Mediolanum, infatti, ci sono i prelievi gratis in tutta l'area euro oltre alla possibilità di richiedere la carta di credito, gratuita per il primo anno. Per tutti i dettagli in merito basta visitare il sito ufficiale della banca da cui è possibile anche avviare la procedura di apertura del conto.

SelfyConto di Banca Mediolanum: ecco perché conviene

Con SelfyConto è possibile sfruttare un conto online con le seguenti caratteristiche:

canone zero per un anno (invece di 3,75 euro al mese) con azzeramento a tempo indeterminato per clienti Under 30; il canone è azzerato fino a fine 2027 per chi accredita lo stipendio oppure spende almeno 500 euro al mese con le carte abbinate al conto

per un anno (invece di 3,75 euro al mese) con azzeramento a tempo indeterminato per clienti Under 30; il canone è azzerato per chi accredita lo stipendio oppure spende almeno 500 euro al mese con le carte abbinate al conto carta di debito con canone zero per un anno, poi 10 euro all'anno, e prelievi gratis in tutta l'area euro

con canone zero per un anno, poi 10 euro all'anno, e in tutta l'area euro carta di credito richiedibile con canone zero per un anno, poi 20 euro all'anno, e plafond di 1.500 euro, incrementabile

richiedibile con canone zero per un anno, poi 20 euro all'anno, e plafond di 1.500 euro, incrementabile bonifici ordinari e istantanei gratuiti per un anno oppure fino a 30 anni; le commissioni sono azzerate fino a fine 2027 per chi accredita lo stipendio oppure spende almeno 500 euro al mese con le carte abbinate al conto

Per chi apre il conto, inoltre, c'è un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Per ottenerlo basta accreditare lo stipendio oppure spendere almeno 500 euro al mese per tre volte nel corso dei primi quattro mesi dall'apertura del conto. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.