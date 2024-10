SelfyConto offre conto remunerato al 5%, ma ancora per pochi giorni

Banca Mediolanum propone un rendimento annuo lordo del 5% sulle somme depositate per 6 mesi a chi apre SelfyConto entro il 31 ottobre e attiva un deposito vincolato. Questo è quindi l’ultimo periodo disponibile per aderire alla promozione “Vincoli 5% – nuovi clienti” della banca. Due dettagli importanti: innanzitutto, il deposito può essere svincolato in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento; inoltre, è necessario che lo stipendio venga accreditato sul conto appena aperto, altrimenti il tasso d’interesse scende allo 0,05%.

Come ottenere il 5% annuo lordo con SelfyConto

Per partecipare all’iniziativa, è necessario aprire SelfyConto entro il 31 ottobre 2024, accreditare lo stipendio e richiedere l’apertura di un conto deposito a 6 mesi entro il 30 novembre. L’apertura di SelfyConto avviene in modo semplice e veloce sul sito di Banca Mediolanum, e il conto deposito può essere attivato direttamente tramite l’app Mediolanum o dall’area riservata dell’Internet Banking.

SelfyConto è il conto digitale di Banca Mediolanum, che offre numerosi servizi come prestiti in tempo reale, una piattaforma di trading online e accesso a investimenti in fondi comuni. Per i primi 12 mesi, il conto è gratuito per tutti e, per chi ha meno di 30 anni, il canone resta azzerato fino al compimento dei 30 anni. Inoltre, i prelievi in euro, la quota della carta di debito Mastercard collegata al conto e le operazioni bancarie principali non comportano costi.

Per aprire SelfyConto bastano un documento d’identità, il codice fiscale, un telefono e un indirizzo email valido. L’identificazione può essere effettuata tramite SPID, bonifico o webcam. Quindi tutto molto semplice e e veloce.

Ulteriori dettagli sull’offerta del 5% annuo lordo sono disponibili nella pagina dedicata sul sito di Banca Mediolanum. La promozione Selfyconto è valida fino al 31 ottobre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.