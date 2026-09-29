SelfyConto Mediolanum con Time Deposit: 4% annuo lordo fino a 500.000€ e prelievi gratuiti

Se cerchi uno strumento finanziario completo senza costi fissi nascosti e con un rendimento a breve termine dal tasso molto interessante, Banca Mediolanum ha lanciato una nuova offerta tramite il suo conto digitale SelfyConto che ti permette di avere un rendimento del 4% annuo lordo sui tuoi depositi da 100 euro fino a un massimo di 500.000 euro con la possibilità di svincolare le somme in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati.

Una proposta molto interessante che si affianca anche alla figura dedicata del Selfy Assistant, un professionista che sarà sempre a tua disposizione per darti delucidazioni sull'utilizzo del conto, suggerimenti sui tuoi obiettivi di risparmio, finanziamento e investimento e capire come avere il massimo dal tuo rendimento.

Per il resto, il conto metterà a disposizione tutti i servizi che servono con bonifici, anche istantanei, gratuiti, prelievi di contante gratuiti in tutti gli sportelli dell'area Euro, addebito diretto delle utenze gratuito e una carta di debito senza costi aggiuntivi per i tuoi pagamenti veloci. Potrai gestire tutto via mobile tramite un'app da installare sul tuo smartphone.

Il canone è gratuito fino al compimento dei 30 anni o se decidi di accreditare lo stipendio, la pensione o registrando spese per almeno 500 euro al mese. Facile da attivare interamente online hai tempo fino al 30 ottobre per approfittare dell'offerta.

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Promo Time Deposit 4% - Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all'offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.