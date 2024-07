SelfyConto Mediolanum: canone zero e premi Apple in palio

Nel mondo del banking online, SelfyConto di Banca Mediolanum sbarca in grande stile con una proposta che sta attirando tanti risparmiatori. Non solo offre canone zero, ma c'è anche la possibilità di vincere premi Apple in palio invitando amici. Se ti sei sempre chiesto come ottenere un’Apple Watch SE senza svenarti, questo è il tuo momento giusto.

Chiunque abbia meno di 30 anni può aprire il conto SelfyConto e dire addio ai costi di gestione. Anche chi supera questo traguardo anagrafico potrà ottenere il canone gratuito per il primo anno. Insomma, aprire questo conto non è mai stato così conveniente e semplice.

Premi Apple in palio e altri vantaggi con SelfyConto

Se non fosse abbastanza, SelfyConto offre bonifici SEPA gratuiti fino al 31 dicembre 2024 e prelievi senza commissioni in tutta l'area Euro.

Parliamo della promozione: devi invitare gli amici e accumula punti. Due amici? Avrai l’Apple Watch SE. Se riesci a convincere quattro amici, otterrai un fantastico iPad di decima generazione. Se non sei contento di questi device, porta sei amici e avrai tra le mani l’iPhone 15.

A livello di servizi, è disponibile la carta di debito gratuita per il primo anno, realizzata in PVC 100% riciclato. Mediolanum pensa anche all’ambiente. Oltre a questo, puoi personalizzare la carta di credito con il tuo colore e la tua foto preferiti.

C’è anche la carta prepagata, da poter usare in tutto il mondo senza pagare commissioni. I tuoi acquisti sono protetti dalle funzioni Advanced Alert e MasterCard SecureCode.

Tramite l’App Mediolanum potrai accedere a una vasta gamma di servizi aggiuntivi. Vuoi rateizzare le spese? C'è Selfy PayTime. Progetti di vita da assicurare? C'è SelfyCare LifeProject. Viaggi da coprire? Ecco SelfyCare Travel. E non dimentichiamoci del tuo amico a quattro zampe: SelfyCare Pet è lì per darti una mano. Ah, e se ti piace fare shopping senza interessi, SelfyShop è stato creato apposta per questo.

SelfyConto di Mediolanum non solo ti semplifica la vita bancaria, ma ti spalanca la porta verso un mondo di premi Apple in palio. Apri un SelfyConto oggi e scopri tutti i vantaggi!

