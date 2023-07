SelfyConto: la scelta per i giovani che cercano un conto a costo zero

Sei giovane, desideri un conto corrente moderno e innovativo, ma soprattutto a costo zero? Allora SelfyConto di Banca Mediolanum potrebbe essere la soluzione che fa al caso tuo. Con la sua offerta esclusiva per i minori di trent'anni, questo conto corrente ti offre tecnologie all'avanguardia, servizio di home banking all'avanguardia e tantissimi vantaggi, tutto senza alcun canone di tenuta conto.

SelfyConto: un conto all'avanguardia anche per giovani

SelfyConto si distingue per la sua semplicità d'uso e le tecnologie innovative che mette a disposizione dei suoi utenti. Grazie all'applicazione disponibile per tutti i principali sistemi operativi, potrai gestire il tuo conto corrente con facilità, ovunque tu sia. Avrai accesso a tutti i tuoi movimenti bancari, inclusi quelli di altre carte emesse da banche terze, permettendoti di avere una visione completa della tua situazione finanziaria.

Con SelfyConto potrai effettuare gratuitamente e in tempo reale tutte le principali operazioni bancarie direttamente dall'app, come bonifici e addebiti utenze. Inoltre, potrai rateizzare pagamenti, gestire investimenti e, se sei interessato al trading online, operare su 24 mercati mondiali direttamente dalla piattaforma.

SelfyConto ti offre anche una serie di servizi aggiuntivi per rendere la tua esperienza ancora più completa. Hai bisogno di un prestito? Con SelfyCare Instant potrai ottenere un prestito in tempo reale da 2.000 a 20.000 euro con tassi di interesse competitivi. Pianifichi un viaggio? Sottoscrivi SelfyCare Travel e avrai un'assicurazione viaggi completa per proteggerti durante le tue avventure. E se hai progetti importanti o persone a te care da tutelare, SelfyCare LifeProject ti offre una polizza su misura. E non dimentichiamoci degli amici a quattro zampe: SelfyCare Pet è la polizza perfetta per proteggere i tuoi animali domestici.

Vuoi ottenere ancora di più da SelfyConto? Condividi la tua esperienza con i tuoi amici e ottieni fantastici premi tech marchiati Samsung. Presentando gli amici al servizio e soddisfacendo determinati requisiti, potrai ricevere premi come tablet, smartphone di ultima generazione e laptop Samsung. Quindi, oltre a beneficiare di un conto corrente a costo zero, potrai aggiudicarti prodotti tecnologici di alta qualità.

