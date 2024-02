SelfyConto: il nuovo modo di fare banking con un rendimento del 5% annuo lordo

Gestire il denaro in modo innovativo è un grande vantaggio nell’attuale panorama bancario. SelfyConto di Banca Mediolanum è uno dei quei conti online che soddisfa in pieno questa esigenza.

Questo conto, oltre a tutti servizi principali, ti offre anche la possibilità di far crescere i tuoi risparmi con un tasso di interesse annuo lordo del 5%.

Banca Mediolanum ha progettato questo conto per soddisfare le esigenze di tutti, soprattutto quelle della platea di utenti più giovani.

Infatti, oltre a essere gratuito per tutti durante il primo anno, per gli Under 30 resterà tale fino al compimento del 30° anno di età. Quindi, se rientri in questa categoria, vale davvero la pena aprire questo conto.

SelfyConto di Banca Mediolanum: combo perfetta di canone zero e interessi al 5%

Al di là del canone gratuito, SelfyConto conviene tantissimo anche ai risparmiatori. Con il tasso di interesse del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi, potranno far crescere i loro risparmi.

Se vuoi farlo anche tu, ma non vuoi vincolare una somma per tutto quel tempo, sappi che puoi svincolarla quando vuoi, senza peraltro perdere gli interessi accumulati.

Oltre a questo, ci sono una serie di vantaggi da non perdere, tra cui l’assenza di commissioni sui prelievi in area euro, la carta di debito gratuita e bonifici, addebiti utenze, F23 e F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche completamente gratis.

Non devi andare in banca per effettuare molte di queste operazioni, perché con l’app Mediolanum puoi farlo comodamente da casa. Inoltre, se ami investire, puoi anche fare trading online dall’app.

Per aprire il conto, clicca sul bottone qui sotto, entra nella pagina ufficiale della banca e segui la procedura guidata, che è abbastanza semplice:

Devi avere a portata di mano il codice fiscale, un documento di riconoscimento, devi fornire il tuo numero di telefono e un indirizzo email valido. Fallo oggi stesso, non aspettare perché la promo potrebbe scadere quanto prima.

