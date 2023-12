SelfyConto: il conto online perfetto per i giovani fino a 30 anni

SelfyConto di Mediolanum è una soluzione bancaria innovativa, offrendo un conto corrente completamente digitale con vantaggi significativi per i giovani fino al compimento del 30° anno di età.

La caratteristica distintiva di questo conto è la gratuità del canone per il primo anno e per chi ha meno di 30 anni, con la possibilità di azzerarlo successivamente attraverso promozioni legate alla sottoscrizione di prodotti finanziari della banca.

L'apertura del conto avviene in modo rapido e accessibile online, consentendo ai titolari di beneficiare di diverse agevolazioni.

Tutto quello che devi sapere sul SelfyConto

Tra le principali caratteristiche di SelfyConto, spicca la carta di debito MasterCard gratuita, disponibile in formato digitale immediatamente utilizzabile per gli acquisti, accompagnata da un'assicurazione multirischi gratuita sugli acquisti.

Gli utenti godono di prelievi gratuiti in area euro, senza commissioni presso gli ATM in tutta Europa. Le operazioni ordinarie, come bonifici e addebiti per utenze e pagamenti, sono anch'esse esenti da commissioni.

SelfyConto garantisce un elevato livello di sicurezza, consentendo ai titolari di impostare limiti giornalieri per spese online e fisiche, prelievi agli ATM e di sospendere temporaneamente la carta quando necessario. Ogni transazione è notificata attraverso alert istantanei.

Ma la grande sorpresa è un’altra: se invita i tuoi amici, sia per te che per loro ci sono in palio dei fantastici premi. Ecco come ottenerli:

Apri SelfyConto e invita anche i tuoi amici. Per ogni amico che aprirà il conto riceverai subito 4 cerchi per richiedere dei premi grazie a Mediolanum ForYou Rewarding .

. Hai tempo dal 27 novembre al 27 dicembre 2023 per presentare i tuoi amici e richiedere voucher digitali di prestigiosi brand fino a 500€ per i primi cinque amici che apriranno il conto corrente.

per presentare i tuoi amici e richiedere voucher digitali di prestigiosi brand per i primi cinque amici che apriranno il conto corrente. Anche il tuo amico potrà accedere a fantastici premi.

Per richiedere SelfyConto, basta cliccare sul link qui sotto e seguire le istruzioni. Un'opportunità conveniente e su misura per i giovani, rendendo la gestione finanziaria semplice e accessibile.

