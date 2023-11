SelfyConto: il conto che ti premia con buoni Amazon e premi unici

SelfyConto di Mediolanum è la soluzione bancaria digitale ideale per chi cerca flessibilità e comodità nella gestione delle proprie finanze.

Questo conto, completamente digitale, consente di effettuare operazioni bancarie velocemente e in modo semplice direttamente da smartphone o computer, garantendo un'apertura rapida online.

Uno dei principali vantaggi offerti da SelfyConto è la possibilità di vincere fino a 500€ in buoni Amazon. Come? Basta invitare gli amici ad aprire il conto.

Risparmia e guadagna con SelfyConto: ottieni il buono Amazon e i premi

Chi decide di aprire SelfyConto riceverà immediatamente un buono Amazon da 100€ in omaggio. Invitando successivamente altri amici a diventare titolari del conto, si accumuleranno 4 cerchi per ogni amico, utilizzabili per riscattare premi attraverso il programma ForYou Rewarding di Mediolanum.

L'offerta è valida fino al 27 dicembre 2023, dando agli utenti la possibilità di invitare fino a 5 persone e ottenere voucher digitali per un totale massimo di 500€ da marchi prestigiosi.

Le caratteristiche chiave di SelfyConto includono un canone inizialmente gratuito per gli under 30 e il primo anno per tutti gli altri.

Dal secondo anno, il canone è di 3,75€, ma può essere azzerato sottoscrivendo prodotti o servizi Mediolanum in promozione fino al 31 dicembre 2023.

La carta di debito MasterCard contactless è senza quota e permette acquisti online, fisici e prelievi gratuiti presso gli ATM in area euro.

Le operazioni bancarie quotidiane sono senza commissioni, compresi bonifici SEPA online, addebiti diretti delle utenze, modelli F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche.

Con l'app Mediolanum, tutto è a portata di mano, permettendo di visualizzare il credito residuo e effettuare operazioni bancarie in tempo reale.

Non perdere l'opportunità, apri SelfyConto oggi stesso per beneficiare della promozione e scoprire i vantaggi esclusivi di essere un cliente Mediolanum. L'apertura è veloce, anche con SPID, e non richiede la visita in filiale.

