SelfyConto: il conto bancario flessibile senza canone per gli Under 30

SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum, si presenta come una soluzione bancaria agile e accessibile, orientata all'efficienza nella gestione delle finanze personali. Rivolto principalmente a coloro che preferiscono operare attraverso dispositivi mobili, offre vantaggi significativi.

Il canone di tenuta conto di SelfyConto è azzerato per il primo anno per tutti i clienti e rimane gratuito fino al compimento dei trent'anni per gli utenti più giovani. Una proposta che si distingue nel panorama finanziario per favorire la fruizione di servizi bancari senza oneri iniziali.

Cosa offre SelfyConto di Banca Mediolanum?

La carta di debito inclusa è realizzata al 100% in PVC riciclato, sottolineando l'impegno verso soluzioni sostenibili.

I prelievi di contante all'interno dell'area Euro sono gratuiti e illimitati, un beneficio apprezzato da chi viaggia spesso o preferisce prelevare piccole somme frequentemente.

SelfyConto semplifica le operazioni bancarie di base, come bonifici, pagamenti di bollette e ricariche telefoniche, offrendole gratuitamente. Il processo di apertura del conto è agevolato grazie allo SPID, riducendo la burocrazia e velocizzando l'accesso ai servizi bancari.

Grazie all'app Mediolanum, è possibile gestire diversi tipi di pagamento, compresi utenze domestiche, multe e tributi. L'applicazione utilizza la tecnologia QR Code per semplificare i pagamenti: scattando con lo smartphone una foto al codice, il pagamento avverrà in modo rapido e intuitivo.

SelfyConto non si limita alle operazioni di base, offrendo anche una gamma di servizi utili come prestiti personali, investimenti e polizze assicurative. Il servizio clienti è accessibile attraverso vari canali, compresi i numeri verdi e l'assistenza tramite app, garantendo un supporto completo ai clienti.

