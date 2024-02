SelfyConto: il conto a zero costi con interessi al 5%

Vuoi approfittare di un mondo di vantaggi su un conto corrente? SelfyConto è decisamente ciò che ti serve. Banca Mediolanum rivoluziona completamente il concetto di essere titolare di un conto corrente, azzerando i costi di gestione e offrendoti una serie di benefici che difficilmente troverai in giro. Ecco perché dovresti aprire SelfyConto.

SelfyConto: gratis è la parola d'ordine

Sei abiutato a conti correnti con canoni fissi, costi su bonifici, prelievi, carte e altro. Con SelfyConto questa è storia vecchia. Se apri il conto il canone è gratis per tutto il primo anno, e se sei under 30 rimane a zero fino ai trent'anni, in più ci sono vari modi per mantenere il conto in modo gratuito. Hai bisogno di una carta di debito? Anche questa è gratis, fatta in PVC riclicata al 100%. Sono gratis anche i prelievi di contante in area Euro e le principali operazioni bancarie come i bonifici, gli addebiti delle utenze, le ricariche telefoniche e tanto altro. E per finire, dovessi trovarti male con SlefyConto, anche la chiusura non comporta spese.

Ma oltre a quanto ti fa risparmiare, SeflyConto si distingue per i soldi che ti fa guadagnare. Se infatti accrediti lo stipendio hai gli interessi al 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. E la cosa più incredibile è che le puoi svincolare in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati. Una flessibilità che non trovi in altre banche. E per tenere tutto sotto controllo SeflyConto ha creato un'app semplice e intuitiva da utilizzare, che ti consente di avere pieno controllo su tutte le operazioni, inclusa la piattaforma per fare trading.

Come si apre il conto? Facilissimo: basta collegarsi al sito e seguire la procedura. Devi avere a portata di mano un documento d'identità, codice fiscale, lo smartphone e il tuo indirizzo email. Per identifcarti potrai usare la webcam, il bonifico o ancora più semplice e veloce lo SPID.

Con tutti questi vantaggi, SelfyConto ti offre tutto ciò di cui hai bisogno, senza costi nascosti e con aspetti che arricchiranno la tua esperienza bancaria. Che tu sia alla ricerca di flessibilità, zero spese o semplicemente di un modo più smart per far fruttare i tuoi risparmi, SelfyConto è la risposta. Visita ora il sito e apri il conto.

