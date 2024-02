SelfyConto: guadagna subito il 5% sul tuo conto

Guadagna subito il 5% con SelfyConto di Banca Mediolanum! Come? Devi soltanto vincolare una somma di denaro per almeno 6 mesi. Niente condizioni particolari e commissioni: puoi svincolare il denaro quando vuoi, senza perdere gli interessi già maturati.

Inoltre, puoi accedere ai tuoi soldi in qualsiasi momento, grazie agli interessi che vengono accreditati sulle giacenze giornaliere.

SelfyConto: guadagna subito accreditando lo stipendio

Con SelfyConto non guadagnerai soltanto, ma potrai anche risparmiare. Infatti, il canone mensile di tenuta conto ammonta a soli 2€.

In quanto nuovo cliente, eviterai di pagarlo per il primo anno, ma se sei anche un Under 30, continuerà a essere a zero finché non compirai 30 anni.

Se stai pensando che, in quanto conto online, non sono presenti tutte le operazioni bancarie principali, cambia subito idea. Con questo conto, potrai effettuare bonifici, pagare bollettini, MAV, RAV, F24 ed effettuare ricariche telefoniche, senza pagare alcuna commissione.

Puoi fare tutto anche dall’app per iOS o Android, in modo semplice e veloce. E se hai bisogno di prelevare denaro, puoi farlo gratuitamente in tutta Europa e presso gli sportelli di Intesa Sanpaolo e delle Poste Italiane.

SelfyConto ti offre anche la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di carte MasterCard, tra cui una carta di debito con assicurazione per i tuoi acquisti, una carta di credito con plafond a partire da 1500€ e opzione di pagamento a rate, e una prepagata per gli acquisti online.

E se vuoi sfruttare al meglio i tuoi risparmi, puoi attivare e gestire in autonomia i servizi e i prodotti Mediolanum, come assicurazioni, investimenti online e prestiti con esito in tempo reale. Cosa aspetti? Richiedi SelfyConto ora dalla pagina ufficiale e guadagna subito il 5% sul tuo conto.

