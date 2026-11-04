Aprire SelfyConto e guadagnare fino a 250€ in Buoni Amazon: ecco come

L’apertura del conto corrente online SelfyConto di Banca Mediolanum consente di partecipare alla nuova promo con cui è possibile ottenere fino a 250 euro in buoni regalo Amazon. Tra le altre cose, SelfyConto è a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30.

Prima di tutto, per aprire SelfyConto è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata di Banca Mediolanum, cliccare sul bottone Apri SelfyConto e completare la procedura guidata. Per velocizzare le operazioni è possibile utilizzare lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), come suggerito dalla stessa banca.

Passiamo ora ai requisiti da soddisfare per ottenere i due buoni regalo che costituiscono l’importo complessivo di 250 euro citato nel titolo. Il primo buono da 50 euro richiede l’apertura di SelfyConto entro l’8 gennaio e una spesa pari ad almeno 50 euro con la carta di debito Mediolanum Card, carta Mastercard associata al conto corrente di Banca Mediolanum.

Il secondo buono Amazon più sostanzioso, quello da 200 euro, lo si ottiene se si sottoscrive almeno uno tra i seguenti prodotti finanziari proposti dalla banca meneghina: un prodotto protezione o un prodotto di risparmio gestito. La perfezione del contratto deve avvenire entro il 31 maggio 2027

I buoni regalo Amazon verranno recapitati all’indirizzo e-mail con cui si sottoscrive SelfyConto entro 6 mesi dal termine della Manifestazione, come indicato sul regolamento, fissato al 15 giugno. Indicativamente, quindi, i nuovi clienti di Banca Mediolanum riceveranno fino a 250 euro in buoni da spendere su amazon.it nella seconda metà del 2027.

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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi “Promo Selfy ed. Novembre 2026”, valida dal 01/11/2026 al 31/12/2026, riservata ai nuovi clienti primi intestatari di SelfyConto che perfezionino il contratto e relativa emissione della carta di debito entro il 08/01/2027. Buono regalo Amazon.it di 50€ riconosciuto a seguito dell'utilizzo della carta di debito secondo le modalità indicate nel regolamento entro il 30/04/2027. Per il Buono Regalo Amazon.it di 200€ è richiesta anche la sottoscrizione di un prodotto protezione o di risparmio gestito tramite Selfy Assistant o canali digitali della Banca, ove previsto, nel periodo dal 01/11/2026 al 30/04/2027, con perfezionamento entro il 31/05/2027. La verifica dei requisiti sarà effettuata dalla Società Promotrice entro il 15/06/2027. L'iniziativa è soggetta a termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni previste dal regolamento completo, depositato presso Testoni & Testoni Promotion S.r.l., Via Martiri di Belfiore 3, 20073 Opera (MI), e disponibile nella sezione “Promozioni e manifestazioni a premio” del sito della Banca. Per le condizioni di accesso, condizioni economiche e contrattuali di SelfyConto fare riferimento ai Fogli Informativi e alle Norme Contrattuali nella sezione Trasparenza su bancamediolanum.it. Prima della sottoscrizione dei prodotti distribuiti da Banca Mediolanum, leggere il materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it e sul sito delle rispettive Società emittenti. *Buono Regalo Amazon.it soggetto a restrizioni: vedi amazon.it/gc-legal.