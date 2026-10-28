SelfyConto entro il 30 ottobre per ottenere un conto deposito al 4%

I nuovi clienti di Banca Mediolanum che aprono il conto corrente online entro il 30 ottobre possono beneficiare di un conto deposito a tempo remunerato al 4% per sei mesi, fino a 500.000 euro. Gli altri due requisiti da soddisfare sono la costituzione di un conto deposito di almeno 100 euro entro il 6 novembre e l'accredito dello stipendio entro sette giorni prima della scadenza del deposito stesso, come si legge dal regolamento dell'iniziativa.

Al momento non è dato sapere se la banca meneghina rinnoverà o meno la promozione che ha per protagonista il conto deposito Mediolanum Time Deposit, nel dubbio però chi è interessato all'iniziativa può aprire il conto online SelfyConto direttamente dal sito ufficiale in meno di cinque minuti del proprio tempo libero.

SelfyConto è un conto corrente a canone zero per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30, poi la quota passa a 3,75 euro al mese ma sempre con la possibilità di azzerare il canone in qualsiasi momento tramite l'accredito del proprio stipendio o una spesa ricorrente pari ad almeno 500 euro al mese.

Inoltre sono inclusi numerosi servizi gratuiti, tra cui l'assistenza via chat, il supporto di un consulente finanziario, l'invio di bonifici SEPA istantanei e ordinari, più il prelievo di contanti in Italia e negli altri Paesi Ue, indipendentemente dall'importo richiesto.

Associata al conto corrente online di Banca Mediolanum vi è poi la Mediolanum Card, una carta di debito con circuito di pagamento internazionale Mastercard. Si può usare ovunque nel mondo, sia nei negozi fisici che online, ed è compatibile con i principali wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. La tessera fisica presenta un canone gratuito il primo anno, mentre la card virtuale è a canone zero anche dopo il primo anno.

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Promo Time Deposit 4% - Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all'offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.