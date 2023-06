SelfyConto: ecco la promozione che ti premia con prodotti Samsung

Hai mai desiderato un conto corrente all'avanguardia, dotato di tecnologia innovativa e di grande semplicità d'uso? Preparati a scoprire il futuro dell'home banking con SelfyConto di Banca Mediolanum. In più, grazie alla promozione attualmente in corso, potrai anche portarti a casa premi tech di altissimo livello, marchiati Samsung. Tablet, smartphone di ultima generazione, come il nuovissimo Galaxy S23 Ultra, e laptop ti aspettano. Ecco tutto ciò che devi sapere su questa offerta.

L'esperienza del conto corrente all'avanguardia

SelfyConto è stato progettato appositamente per rispondere alle esigenze di giovani - ma non solo - che desiderano un servizio bancario moderno e veloce. Con un'interfaccia intuitiva e funzionale, ti troverai a gestire il tuo denaro con facilità e sicurezza. Ma le buone notizie non finiscono qui.

Grazie alla campagna promozionale in corso, infatti, tutti i titolari di SelfyConto hanno l'opportunità di richiedere premi tech Samsung semplicemente invitando i propri amici a iscriversi. I prodotti che potrai ottenere dipendono dal numero di amici che presenterai.

Per ogni nuovo amico che aprirà un conto SelfyConto o Conto Mediolanum grazie al tuo invito, potrai richiedere voucher digitali fino a 20 euro. Se i tuoi amici invitati accreditano lo stipendio o utilizzano la carta di debito Mediolanum Card per un valore minimo di 1.500 euro entro tre mesi dall'apertura, potrai ottenere fino a sei cerchi d'oro per richiedere premi Samsung Galaxy.

Ecco l'elenco dei prodotti che puoi ottenere grazie a questa promozione: Galaxy Tab A8 WiFi 64G presentando due amici, Galaxy A34 5G 256GB presentandone quattro; se vuoi puntare in alto, con sei amici presentati potrai richiedere premi come il Galaxy Book3 15" i7 16GB o Galaxy S23 Ultra 256GB.

I vantaggi di SelfyConto che non puoi perdere

Aprire SelfyConto significa avere accesso a numerosi vantaggi. Oltre al canone di tenuta conto gratuito per il primo anno e l'azzeramento per i giovani fino ai trent'anni, avrai a disposizione una carta di debito gratuita, comoda e sicura con cui potrai effettuare prelievi gratuiti in area Euro senza limiti di operazioni e l'accesso alle principali operazioni bancarie gratuitamente, come bonifici, addebiti utenze, F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche.

Come aprire un SelfyConto? È davvero semplice: basta collegarsi alla pagina dedicata e seguire le istruzioni riportate a schermo. Assicurati di avere a portata di mano il tuo documento d'identità, il codice fiscale, il tuo smartphone e un indirizzo e-mail valido. Se hai uno Spid, puoi usarlo per un'operazione ancora più veloce.

