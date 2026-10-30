SelfyConto è il conto corrente online a zero spese per tutti il primo anno

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum che prevede un canone gratuito per tutti nei primi dodici mesi dall'apertura del conto. Il beneficio viene inoltre esteso fino a 30 anni per gli under, mentre in seguito il costo passa a 3,75 euro al mese con la possibilità di azzerarlo tramite l'accredito o una spesa mensile di almeno 500 euro ogni mese.

L'apertura si può richiedere online tramite la pagina dedicata del sito della banca meneghina. La procedura è piuttosto semplice, alla portata di tutti, e richiede un unico documento di identità valido, come la carta d'identità o la propria patente.

Invio di bonifici SEPA istantanei e ordinari, addebito delle utenze, prelievi senza commissioni in Italia e nell'area euro, più il supporto di un consulente finanziario sia da remoto che presso la filiale di Banca Mediolanum più vicino alla propria residenza: sono questi i servizi gratuiti inclusi nel canone di SelfyConto.

Presenta un canone gratuito il primo anno anche la carta di debito Mediolanum Card, vantaggio che si estende una volta superato il secondo anno scegliendo la card virtuale. In alternativa c'è il classico formato fisico, che consente di prelevare gratuitamente da qualsiasi ATM in Italia e in area euro. La carta tradizionale, però, ha un canone di 10 euro l'anno a partire dal secondo.

La Mediolanum Card si può richiedere durante la fase di apertura di SelfyConto o in seguito. Il circuito di pagamento internazionale Mastercard le permette di funzionare ovunque ci si trovi, in special modo durante una vacanza all'estero in un Paese al di fuori dell'Unione europea.

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Promo Time Deposit 4% - Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all'offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.