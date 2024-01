SelfyConto di Banca Mediolanum: zero spese e interessi al 5% per 6 mesi

È arrivato il momento di dare un’impennata ai tuoi risparmi. Come? Sottoscrivendo l’offerta sul conto SelfyConto di Banca Mediolanum, soluzione bancaria innovativa e conveniente.

Il tasso di interesse del 5% lordo annuo sulle somme vincolate per 6 mesi è qualcosa di unico nel panorama bancario italiano.

Non è soltanto questo il vantaggio offerto da questo conto. Se sei un Under 30, il canone sarà gratuito fino al compimento di 30 anni.

Inoltre, essendo completamente digitale, ti consente una gestione del tuo denaro comoda e smart direttamente dal tuo smartphone.

SelfyConto di Banca Mediolanum: massimizza i tuoi Risparmi con il 5% di interesse annuo lordo

SelfyConto di Banca Mediolanum è la soluzione vincente per aumentare i tuoi risparmi grazie al tasso d'interesse, tra i più competitivi del mercato. Il 5% di rendimento annuo lordo sulle somme vincolate ti consente di investire senza rischiare di perdere i tuoi risparmi.

Questo conto è anche flessibile, poiché ti consente di svincolare il denaro depositato quanto vuoi, con gli interessi maturati che resteranno tali, senza costi nascosti.

Oltre agli aspetti prettamente finanziari, con SelfyConto può personalizzare il design e i colori delle carte di pagamento in base al tuo stile personale.

Per quanto riguarda l'attivazione del conto, avviene completamente online, quindi senza tutta quella burocrazia che di solito rende i risparmiatori piuttosto restii a cambiare conto.

Ti basta lo SPID per autenticarti, sempre che lo possiedi, altrimenti dovrai fornire gli estremi e le copie digitali di carta d’identità e tessera sanitaria.

Se apri il conto SelfyConto, vedrai che tutte le tue esigenze finanziarie verranno soddisfatte. Non rinunciare alla possibilità di far crescere i tuoi risparmi: aprilo oggi stesso cliccando sul bottone qui sotto! Se sei un Under 30, per te il canone resterà a zero fino alla soglia dei 30 anni.

