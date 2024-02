SelfyConto: conto deposito al 5% per i nuovi titolari

Hai mai desiderato un conto che lavori per te, offrendo rendimenti allettanti senza spese nascoste? Banca Mediolanum ha la risposta: SelfyConto. Tutti i nuovi titolari ottengono tasso di interesse annuo del 5% lordo sulle somme vincolate a soli 6 mesi, a cui si aggiungono vantaggi esclusivi come canone azzerato.

Prelievi gratuiti, canone zero e altro

Una delle prime cose che attira l'attenzione degli utenti è l'assenza di canoni di gestione, per il primo anno per tutti i nuovi titolari. Un vantaggio che si estende fino ai trent'anni per coloro che sono sotto questa soglia di età. A ciò si aggiunge la carta di debito inclusa gratuitamente, realizzata in PVC 100% riciclato.

Con SelfyConto puoi prelevare contanti senza limiti in tutta l'area euro e accedere gratuitamente a una vasta gamma di operazioni bancarie, tra cui bonifici e pagamenti di varie utenze, eliminando le preoccupazioni legate alle commissioni bancarie nascoste.

L'app Mediolanum semplifica il tutto, mettendo a disposizione degli utenti una serie di strumenti pratici come la consultazione dei saldi e dei movimenti dei conti correnti, il mobile payment e la possibilità di effettuare pagamenti CBILL e PagoPA.

I nuovi titolari SelfyConto riceveranno inoltre, in via promozionale, il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 9 mesi, che potrai svincolare quando vuoi senza perdere gli interessi maturati. Tutto ciò che dovrai fare per accedere ai tassi promozionali è aprire un conto SelfyConto online e accreditare lo stipendio.

