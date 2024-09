SelfyConto: conto corrente online remunerato fino al 5%

In questi giorni Banca Mediolanum sta promuovendo l'apertura di SelfyConto offrendo il 5% annuo lordo sulle somme vincolate per 6 mesi agli utenti che apriranno un nuovo conto entro il 31 ottobre. L'iniziativa prevede inoltre la possibilità di svincolare queste somme quando lo si desidera, senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento.

SelfyConto è il conto online di Banca Mediolanum a canone zero per tutti fino a 30 anni e per i primi 12 mesi. In più offre prelievi gratuiti in Italia e nel resto dei Paesi dell'Unione europea, in aggiunta alle principali operazioni bancarie gratuite.

Come ottenere il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi con SelfyConto

La promozione "Vincoli 5% - nuovi clienti" è valida fino al 31 ottobre ed è riservata ai nuovi clienti che sottoscriveranno entro questa data il conto corrente online SelfyConto. In seguito all'apertura del conto, gli utenti dovranno richiedere la costituzione di un deposito della durata di 6 mesi entro il 30 novembre, del valore minimo di 500 euro e di quello massimo di 500.000 euro.

Per ottenere la remunerazione al tasso annuo lordo del 5% è necessario accreditare il proprio stipendio entro 7 giorni prima la scadenza del deposito a tempo. In caso contrario, Banca Mediolanum fa assegnerà al deposito una remunerazione dello 0,05%. Questo è quanto si apprende dalla lettura del regolamento ufficiale dell'iniziativa.

Se si sceglie di aderire alla promozione quindi, il primo passo è completare l'apertura di SelfyConto entro il 31 ottobre. Per riuscirci sono sufficienti un documento d'identità e il codice fiscale, in aggiunta al proprio smartphone e a un indirizzo e-mail valido, mentre il riconoscimento può avvenire tramite SPID (scelta consigliata per rendere la procedura più veloce), bonifico o webcam.

L'apertura di SelfyConto è disponibile su questa pagina dedicata di Banca Mediolanum.

