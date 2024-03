SelfyConto, conto a canone zero e tassi di interesse al 5%

Se stai cercando un conto deposito che offra rendimenti competitivi senza vincoli e con vantaggi esclusivi, allora dai un'occhiata a SelfyConto di Banca Mediolanum che offre un tasso annuo lordo del 5% sulle somme vincolate a 6 mesi e la flessibilità di svincolarle senza perdere gli interessi maturati. Ti basta accreditare lo stipendio. A ciò si aggiungono altri vantaggi, come un conto corrente a canone zero e senza commissioni.

Quella di SelfyConto è un'offerta imbattibile

SelfyConto garantisce canone gratuito per i titolari fino ai 30 anni e per tutti durante il primo anno. Avrai inoltre a disposizione una carta di debito senza costi con prelievi gratuiti in area Euro. Tutte le operazioni sono possibili attraverso l'app Mediolanum, che ti permette di gestire il tuo conto in ogni aspetto.

Dall'app puoi accedere a tutti i servizi bancari (che sono, ricordiamo, senza commissioni) e tenere traccia delle operazioni in tempo reale. È inoltre disponibile il mobile payment e la possibilità di effettuare pagamenti CBILL e PagoPA direttamente dal tuo smartphone, senza costi.

Puoi aprire SelfyConto online, in pochissimi minuti. Basta avere a portata di mano un documento d'identità, il codice fiscale, uno smartphone e un indirizzo e-mail valido. Pochi passaggi, per accedere ai vantaggi esclusivi offerti da questo conto ricco di funzionalità.

Ricordiamo, inoltre, che tutti i nuovi titolari che accreditano lo stipendio su un conto SelfyConto, avranno accesso a un interessante rendimento del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi, che potrai svincolare quando vuoi senza perdere gli interessi maturati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.