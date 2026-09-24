SelfyConto con interessi al 4% per 6 mesi, ecco perché è il conto da scegliere oggi

SelfyConto di Banca Mediolanum è la soluzione giusta, in questo momento, per i risparmiatori alla ricerca di un conto online vantaggioso. Per i nuovi clienti, infatti, l'istituto milanese propone un conto ricco di vantaggi e anche la possibilità di ottenere interessi al 4% per 6 mesi, impostando l'accredito dello stipendio.

La remunerazione è valida fino a 500.000 euro e con la possibilità di svincolare il denaro in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi maturati. Il conto di Banca Mediolanum include anche prelievi e bonifici gratis.

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale della banca. La promozione è valida solo per un breve periodo e solo per i nuovi clienti.

Le caratteristiche di SelfyConto

SelyConto presenta un canone di 3,75 euro al mese che viene azzerato per il primo anno oppure, per i clienti Under 30, è azzerato a tempo indeterminato.

Al conto è abbinata la carta di debito, con canone zero per un anno (poi 10 euro all'anno) e con prelievi gratis in tutta l'area euro.

Da segnalare anche la possibilità di richiedere la carta di credito, con canone zero per un anno (poi 20 euro all'anno). Il conto include bonifici senza commissioni.

La nuova promo di Banca Mediolanum fa la differenza, garantendo il 4% di interessi (tasso annuo lordo) per i primi 6 mesi.

La liquidità depositata resta svincolabile, senza la perdita degli interessi maturati. Per accedere alla promo è necessario impostare l'accredito dello stipendio.

Per sfruttare l'offerta di Banca Mediolanum è sufficiente seguire il link qui di sotto, completando una breve procedura online per l'apertura del conto.

Si tratta di un prodotto molto vantaggioso, che consente di sfruttare un'operatività completa e senza costi, ottendno anche un vantaggio dalla remunerazione per i primi 6 mesi.

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Promo Time Deposit 4% - Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all'offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.