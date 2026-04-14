SelfyConto con 100€ di Buono Amazon in regalo: la scelta giusta per un conto a zero spese

SelfyConto di Banca Mediolanum rappresenta oggi l'opzione giusta per un nuovo conto corrente. Per tutti i nuovi clienti, infatti, è possibile ottenere SelfyConto con canone zero (o azzerabile a tempo indeterminato), prelievi e bonifici senza commissioni e anche con un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Per accedere alla promo basta raggiungere il sito di Banca Mediolanum tramite il link qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo.

Perché scegliere SelfyConto?

SelfyConto di Banca Mediolanum è la scelta giusta per un nuovo conto corrente, grazie a un'offerta completa e ricca di vantaggi che diventa ancora più interessante andando a sfruttare la promozione in corso in questi giorni.

Tra i punti di forza del conto proposto dall'istituto milanese troviamo:

il canone zero per gli Under 30 e azzerabile per gli Over 30 dopo il primo anno, spendendo almeno 500 euro al mese con le carte o accreditando lo stipendio

per gli Under 30 e azzerabile per gli Over 30 dopo il primo anno, spendendo almeno 500 euro al mese con le carte o accreditando lo stipendio prelievi in euro e bonifici senza commissioni

carta di debito virtuale a canone zero, con possibilità di richiedere la carta fisica con canone annuo di 9,90 euro dal secondo anno; possibilità di richiedere la carta di credito e la carta prepagata

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, Banca Mediolanum mette a disposizione un Buono Amazon da 100 euro. Per ottenere questo bonus è sufficiente completare l'apertura del conto corrente e poi effettuare almeno 100 euro di acquisti con la carta di debito entro la fine del prossimo mese di giugno.

SelfyConto permette, inoltre, l'accesso a tutti i servizi aggiuntivi proposti da Banca Mediolanum, uno degli istituti più solidi e affidabili in Italia. Si tratta, quindi, del conto giusto per tutti i risparmiatori, alla ricerca di un prodotto ricco di vantaggi, facile da gestire e privo di costi. Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.

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