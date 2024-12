SelfyConto come semplificare i pagamenti con un conto senza costi

La comodità dei pagamenti elettronici, sia tramite carta che attraverso l’home banking, è straordinaria sotto diversi punti di vista. Eppure spesso questi vantaggi hanno costi importanti, soprattutto per chi non ha grandi capitali o non effettua un volume di transazioni tale da giustificare quei costi. Per dipendenti, studenti e pensionati i costi fissi dei conti correnti online sono un peso. Con SelfyConto tutto questo è un lontano ricordo: apri subito il conto per azzerare tutti i costi fissi.

Un conto corrente online senza costi fissi e commissioni

La peculiarità di SelfyConto di Banca Mediolanum è quella di non prevedere il pagamento del canone mensile per tutti gli under 30, ma anche per tutti coloro che fino al 31 dicembre 2027 accrediteranno lo stipendio o la pensione sul conto corrente. In questo modo non solo non ci sono costi sul canone per la tenuta del conto, ma non si pagano neanche le commissioni sui bonifici SEPA, sia quelli ordinari che istantanei. Tutto completamente gratuito. Anche il canone della carta di debito, della carta di credito o della carta prepagata è gratuito per il primo anno.

La semplicità dei pagamenti con SelfyConto è data anche dall’applicazione mobile, APPosta, che consente di avere accesso all’home banking dal proprio smartphone. Un accesso che non è solo consultazione dello stato del conto, ma è estremamente operativo. Da qui, infatti, si possono effettuare pagamenti digitali, il pagamento delle utenze, delle multe, dei bollettini per la pubblica amministrazione e le varie imposte, tutto all’insegna dell’immediatezza e della facilità.

A proposito di immediatezza, sempre dall’app di SelfyConto è possibile richiedere prestiti e finanziamenti, rateizzare i movimenti di addebito e richiedere polizze assicurative per i viaggi, la sicurezza degli animali domestici e le possibili emergenze della vita. Uno strumento ottimo per rispondere puntualmente a ogni tipo di esigenza: aprendo un conto SelfyConto si ha diritto anche a un Buono Regalo Amazon di 100€.

