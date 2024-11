SelfyConto: canone zero per un anno, prelievi gratis e molto altro

Una delle opzioni più interessanti, in questo momento, per scegliere il nuovo conto corrente arriva da Banca Mediolanum, che mette a disposizione dei nuovi clienti la possibilità di aprire SelfyConto. Il conto online dell'istituto milanese ha tutte le carte in regola per poter essere considerato uno dei migliori conti disponibili oggi.

Il conto in questione ha canone zero per un anno (poi 3,75 euro al mese ma per gli Under 30 è sempre azzerato) e include la carta di debito con prelievi gratis in tutta l'area euro oltre alla possibilità di richiedere la carta di credito e la prepagata, per un'offerta bancaria completa.

Per aprire SelfyConto basta visitare il sito di Banca Mediolanum, accessibile di seguito.

SelfyConto: ecco perché scegliere il conto di Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum ha le caratteristiche giuste per essere il conto corrente da scegliere oggi. Si tratta, infatti, di un conto a canone zero per un anno. Al termine del periodo promozionale, è previsto l'addebito di un canone di 3,75 euro al mese ma per i clienti Under 30 c'è la possibilità di azzerare il canone a tempo indeterminato.

Il conto include:

la carta di debito con canone zero per un anno (poi 10 euro al mese) con prelievi grat is in tutta l'area euro

is in tutta l'area euro la possibilità di richiedere la carta di credito con canone zero per un anno (poi 20 euro al mese) e plafond di 1.500 euro incrementabile oltre che la carta prepagata

con canone zero per un anno (poi 20 euro al mese) e plafond di 1.500 euro incrementabile oltre che la la possibilità di utilizzare tutti i principali wallet digitali per i pagamenti con carta

per i pagamenti con carta accesso a servizi aggiuntivi come SelfyCredit Instant e vari prodotti assicurativi richiedibili via app

e vari richiedibili via app accesso alla piattaforma di trading online

Per verificare tutte le condizioni del conto corrente e richiederne l'apertura, tramite una semplice procedura online, basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.