SelfyConto: canone zero per 12 mesi e carta di pagamento inclusa

SelfyConto rappresenta una soluzione bancaria innovativa, economica e personalizzabile, ideale per chi cerca di gestire le proprie finanze in modo efficiente e sostenibile, senza rinunciare a sicurezza e funzionalità avanzate. Con questo conto, Mediolanum si rivolge a ci desidera gestire in modo smart il proprio denaro.

Canone zero per i primi 13 mesi e per gli under 30

Una caratteristica chiave di SelfyConto è l'assenza di costi di tenuta conto fino a 30 anni, e un canone azzerato per tutti durante il primo anno. Questo lo rende una soluzione attraente per i giovani e chiunque cerchi di minimizzare le spese bancarie.

Inoltre, le spese per prelievi in area euro e per l'uso della carta di debito sono nulle, riducendo ulteriormente i costi per i clienti. L'apertura del conto è veloce e agevole, grazie all'integrazione con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Innovazione e accessibilità

SelfyConto si distingue per la sua facilità d'uso tramite l'App Mediolanum, che consente di accedere a tutti i servizi bancari con un semplice tap. L'App, disponibile su Apple Store, Google Play e AppGallery, vanta valutazioni elevate per la sua interfaccia intuitiva e funzionalità.

Personalizzazione e sostenibilità

Il conto offre una carta di debito in PVC riciclato al 100%, un esempio dell'impegno di Mediolanum verso la sostenibilità. Gli utenti hanno anche la possibilità di personalizzare le loro carte di credito e prepagate, scegliendo colori, circuito di pagamento e anche una foto personale.

Servizi finanziari completi e convenienti

SelfyConto non è solo un conto corrente ma offre anche una gamma di servizi finanziari completi. Dai bonifici online gratuiti, alle opzioni di pagamento innovative come Contactless e mobile payment con Apple Pay, Google Pay, MasterCard e Visa.

Per le esigenze di finanziamento, SelfyConto mette a disposizione prodotti come SelfyCredit Instant, che consente di richiedere prestiti personali con condizioni vantaggiose direttamente dall'app.

Protezione e sicurezza

La sicurezza è un'altra priorità di SelfyConto, con servizi come SelfyCare LifeProject, SelfyCare Travel e SelfyCare Pet, che offrono protezione personalizzata in vari ambiti della vita.