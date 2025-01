SelfyConto: canone zero fino al 2027 e prelievi gratis per i nuovi clienti

SelfyConto di Banca Mediolanum, con canone azzerabile fino al 2027 (invece di 3,75 euro al mese) e con prelievi gratis in tutta l'area euro, è oggi la soluzione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un conto corrente completo e vantaggioso, con anche la possibilità di ottenere la carta di credito. Per accedere al conto basta completare una semplice procedura di apertura tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum, disponibile di seguito.

SelfyConto di Banca Mediolanum: le caratteristiche

La scelta del conto online diventa più semplice grazie a Banca Mediolanum e all'offerta in corso. Con SelfyConto è possibile sfruttare un conto con:

carta di debito con canone zero per un anno, poi 10 euro all'anno, e prelievi gratis in tutta l'area euro

con canone zero per un anno, poi 10 euro all'anno, e in tutta l'area euro carta di credito , richiedibile dal cliente, con canone zero per un anno, poi 20 euro all'anno, e plafond di 1.500 euro

, richiedibile dal cliente, con canone zero per un anno, poi 20 euro all'anno, e plafond di 1.500 euro possibilità di utilizzare i principali wallet digitali per i pagamenti con carta

bonifici ordinari e istantanei con commissioni azzerate (invece di 1 euro) per un anno oppure fino a fine 2027 andando a impostare l'accredito di stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese con le carte abbinate al conto

Il conto corrente di Banca Mediolanum ha un canone di 3,75 euro al mese che, però, è azzerato:

per il primo anno, per tutti i nuovi clienti

fino al compimento dei 30 anni, per i clienti Under 30

fino alla fine del 2027 con l'accredito di stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese con le carte abbinate al conto

Chi sceglie SelfyConto può accedere a vari servizi aggiuntivi, come i prestiti personali direttamente via app, e può gestire in completa autonomia il conto, tramite la piattaforma di Internt Banking e l'app di Banca Mediolanum.

Per aprire il conto corrente basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.