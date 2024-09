SelfyConto: canone zero e 5% sulle somme vincolate a 6 mesi

Un conto corrente online facile da usare, a zero spese e che ti dia anche grossi vantaggi sulle somme vincolate? È Selfyconto di Banca Mediolanum, che ti assicura tra le tante cose un costo di canone zero e il 5% di interesse annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. Puoi aprirlo online.

SelfyConto: scopri tutti i vantaggi

Dalla nostra piccola anticipazione in apertura avrai capito che SelfyConto è davvero un conto corrente online ricco di vantaggi. Partiamo da quelli più immediati che riguardano le spese di tenuta conto gratis per il primo anno e totalmente azzerate fino ai 30 anni se sei un under 30, insieme alla possibilità di ricevere una carta di debito gratis per il primo anno.

Ancora, potrai contare su prelievi di contante gratuiti sia in Italia che nei paesi dell'area Euro: comodità non da poco per evitare costi aggiuntivi ogni volta che usi il bancomat.

Inoltre, tutte le principali operazioni bancarie possono essere gestite direttamente online dandoti modo di fare bonifici, pagare bollette e molto altro. Non ci sono costi aggiuntivi e puoi sfruttare i modelli F23, F24, MAV, RAV o ricariche telefoniche.

Poi c'è il pezzo forte: il tasso d'interesse fino al 5% lordo annuo se decidi di vincolare delle somme a 6 mesi. Attenzione: perché puoi anche svincolarle quando vuoi senza perdere gli interessi maturati, dandoti in questo senso un ulteriore vantaggio.

Puoi aprire SelfyConto direttamente online sul sito ufficiale e rendere la procedura ancora più semplice se sfrutti le tue credenziali SPID. Così avrai a tua disposizione un conto corrente flessibile, moderno e facile da usare, con vantaggi non da poco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.