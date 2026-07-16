SelfyConto azzera canone e bonifici istantanei: è il conto da aprire adesso

SelfyConto è un conto corrente smart che gioca un ruolo di primo piano in un mercato dominato sempre più dalle proposte bancarie digitali. Per incentivare l'apertura, ha deciso di proporre una promozione molto interessante: aprendo il conto tra il 6 luglio e il 28 agosto 2026, si entra automaticamente in lizza per vincere uno smartphone di ultima generazione, tra cui il nuovissimo Samsung Galaxy S26 o l'affidabile Galaxy A25 5G. Per non parlare poi dei vantaggi previsti dall'apertura di questo conto.

La struttura tariffaria di SelfyConto punta ad agevolare prima di tutto i giovani: se hai meno di 30 anni, infatti, l'offerta include un canone di tenuta conto pari a zero fino al compimento del trentesimo anno di età. A questo si aggiungono prelievi ATM in tutta l'area Euro gratuiti, così come i bonifici SEPA (sia ordinari che istantanei).

Le condizioni restano comunque interessanti anche se hai superato i 30 anni: il primo anno di canone è completamente a spese zero con l'accredito dello stipendio o della pensione. Inoltre, potrai sfruttare una struttura interamente digitale con carta di debito digitale già inclusa e gestione totale dall'app da scaricare sul tuo smartphone.

Un'opzione solida e trasparente nel panorama attuale del mobile banking, che si posiziona come un best buy assoluto per gli under 30, ma che diventa interessante anche per gli over 30, considerando anche il concorso attualmente attivo.

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