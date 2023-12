SelfyConto: apri il conto e ottieni premi esclusivi invitando i tuoi amici

Con il crescente sviluppo del settore bancario online, SelfyConto di Mediolanum si presenta come un'opzione all'avanguardia, poiché offre un conto corrente accessibile, innovativo e conveniente direttamente sulla tua app.

SelfyConto non solo garantisce servizi bancari all'avanguardia, ma premia anche la tua fedeltà e il passaparola.

Invitando i tuoi amici ad aprire un conto, potrai ricevere premi sotto forma di buoni sconto, regalando loro un'esperienza bancaria altamente conveniente.

SelfyConto: facilità di accesso e vantaggi per gli Under 30

L'apertura di SelfyConto è un processo rapido e semplice, realizzabile anche tramite SPID. Una volta attivato, godrai di un anno gratuito per il canone e la carta di debito. Se hai meno di 30 anni, il canone rimarrà gratuito fino al tuo trentesimo compleanno.

Con SelfyConto, l'operatività bancaria di base è gratuita, compresi bonifici SEPA online, addebito diretto delle utenze, prelievi in contanti dagli ATM in area euro, e nessuna commissione su modelli F23, F24, MAV e RAV.

Tutto è a portata di mano grazie all'app Mediolanum: visualizza il saldo, esegui operazioni bancarie, paga le utenze e invia denaro.

Il canone per la tenuta conto è addirittura zero fino al 31/12/2024 se soddisfi determinati requisiti, come sottoscrivere un prestito, un mutuo, un prodotto assicurativo o se hai un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro.

SelfyConto offre la libertà di scegliere tra diverse tipologie di carte: debito, credito o prepagata MasterCard, tutte gestibili dall'app.

Inoltre, accedi al mondo Selfy, che include soluzioni innovative come polizze sulla vita, assicurazioni per viaggi e animali, e la possibilità di richiedere un prestito personale tramite Selfy PayTime.

Insomma, SelfyConto è un conto corrente online completo, rispondendo a ogni tua esigenza finanziaria e premiando la tua fedeltà con voucher digitali fino a 500€ per ogni amico invitato.

