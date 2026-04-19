SelfyConto a canone zero e con 100€ in regalo su Amazon: ecco la promo

SelfyConto di Banca Mediolanum è la soluzione giusta per un nuovo conto online a zero spese: questo conto, infatti, ha canone zero per gli Under 30 e azzerabile per gli Over 30 oltre a bonifici e prelievi senza commissioni. Per tutti i nuovi clienti che scelgono Banca Mediolanum c'è anche un Buono Amazon da 100 euro in regalo. L'apertura del conto può avvenire tramite una veloce procedura online, raggiungendo il sito ufficiale della banca. Il conto è disponibile anche in versione cointestata e la promo descritta è disponibile solo per un breve periodo di tempo.

Le caratteristiche del conto

Con SelfyConto è possibile accedere a un conto online molto vantaggioso. Il canone è di 3,75 euro al mese ma è azzerato per i clienti Under 30 oppure azzerato per il primo anno e azzerabile successivamente per clienti Over 30 (spendendo almeno 500 euro al mese). In questo modo è possibile eliminare il costo di mantenimento del conto corrente.

Al conto è abbinata la carta di debito virtuale a canone zero (la carta fisica costa 10 euro all'anno ma è gratuita per il primo anno) ed è possibile richiedere una carta di credito, con canone annuo di 20 euro (dal secondo anno). I prelievi in euro sono gratis ed anche i bonifici sono senza commissioni.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono Banca Mediolanum c'è un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Ottenere il buono è molto semplice: basta richiedere l'apertura del conto corrente ed effettuare almeno 100 euro di spese con la carta di debito abbinata entro il 30 giugno 2026.

La promozione è valida solo per un breve periodo. Per aprire il conto basta raggiungere il sito ufficiale della banca, accessibile tramite il box qui di sotto. Da segnalare che il conto può essere aperto anche come conto cointestato.

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