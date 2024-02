SelfyConto: 5% sulle somme vincolate e conto corrente COMPLETAMENTE GRATUITO

SelfyConto è un conto corrente online gratuito offerto da Mediolanum. Puoi aprire un conto online in pochi minuti e l'app Mediolanum ti consente di gestire il tuo conto da qualsiasi luogo. La promozione attiva prevede, dunque, non solo l'apertura del conto con zero spese ma anche il 5% annuo lordo sulle somme vincolate accreditando il proprio stipendio: più conveniente di così!

Canone Zero, spese zero e 5% sulla somme vincolate: SelfyConto conviene a tutti

SelfyConto si distingue come una soluzione finanziaria completa, offrendo vantaggi esclusivi per una vasta gamma di utenti, dai giovani agli under 30. Con zero canone di tenuta conto nel primo anno per tutti i nuovi clienti e senza costi fino ai trent'anni per gli under 30, si presenta come un'opzione particolarmente conveniente.

Inoltre, SelfyConto offre un interessante rendimento del 5% annuo lordo sulle somme vincolate: basta accreditare lo stipendio sul conto e vincolare le somme per 6 mesi, con la flessibilità di poter svincolare i fondi senza perdere gli interessi maturati.

Con l'app Mediolanum, disponibile per smartphone e tablet, la gestione del conto diventa facile e sicura, consentendo agli utenti di avere sempre il controllo delle proprie finanze. Inoltre, viene fornita una carta di debito gratuita, realizzata al 100% in PVC riciclato, che consente prelievi illimitati in tutta l'area Euro e pagamenti sicuri sia online che nei negozi fisici.

Le operazioni bancarie, come bonifici, addebiti utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, sono completamente gratuite. SelfyConto rappresenta dunque la scelta ideale per coloro che cercano un conto corrente online gratuito e conveniente, desiderano ottenere un rendimento interessante sulle somme vincolate e cercano un servizio completo e flessibile, sempre accessibile da qualsiasi luogo.

Con SelfyConto, dunque, è possibile aprire un conto corrente completamente gratuito con zero spese, zero canone e un 5% annuo sulle somme vincolate accreditando lo stipendio: convenienza allo stato puro!

