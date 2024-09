SelfyConto: 5% sulle somme vincolate a 6 mesi, ma le svincoli quando vuoi

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum che mette a tua disposizione tanti vantaggi: quello protagonista di questo articolo è il tasso di interesse annuo lordo del 5% sulle somme vincolate a 6 mesi, ma con l'opzione di poterle svincolare quando hai bisogno senza perdere il valore accumulato.

SelfyConto: scopri il vantaggio sul tasso di interesse al 5%

Il funzionamento di SelfyConto è davvero semplice perché puoi vincolare i tuoi risparmi per 6 mesi e ottenere un interesse annuo lordo al 5%, ma senza perdere la possibilità di svincolare i tuoi fondi in qualsiasi momento.

Inoltre, parlando del conto in sé, per il primo anno non paghi spese di gestione e, se hai meno di 30 anni, le spese sono azzerate fino al compimento del trentesimo anno di età. In più, hai il grande vantaggio dei prelievi gratuiti in Italia e nei paesi dell’area Euro e una carta di debito gratuita per le tue spese quotidiane.

Come aprirlo? È davvero semplice e veloce e puoi farlo direttamente online. Sfruttando le credenziali SPID il procedimento è ancora più veloce e ti basteranno davvero pochi click per essere pronto a iniziare.

SelfyConto mette insieme la sicurezza dei tuoi risparmi alla libertà di gestirli come preferisci, con un rendimento interessante. Non perdere questa opportunità: apri il tuo conto oggi stesso e fai crescere i tuoi risparmi senza rinunciare alla flessibilità.

