Con SelfyConto 4% di interessi sui depositi a 6 mesi (ultimi giorni)

L’apertura di SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum, entro il 30 ottobre consente ai nuovi clienti di ricevere il 4% annuo lordo sui depositi a sei mesi. Il deposito minimo richiesto è pari a 100 euro, fino a un importo massimo di 500.000 euro.
Il secondo passaggio è richiedere la costituzione di un deposito a tempo entro il 6 novembre, per poi accreditare lo stipendio entro sette giorni prima della scadenza del deposito stesso. A differenza poi di altre iniziative analoghe, le somme svincolate in anticipo vengono riconosciute con gli interessi maturati fino a quel momento.
Un ulteriore vantaggio è il conto corrente a canone zero per tutti il primo anno, nonché fino a trent’anni per gli under 30. In seguito il costo del canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerarlo con l’accredito della propria busta paga oppure spendendo almeno 500 euro al mese tutti i mesi.
Le spese idonee al raggiungimento dell’importo mensile di 500 euro sono quelle effettuate con la carta di debito Mediolanum Card, appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. È utilizzabile in qualsiasi Paese al mondo, sia nei negozi fisici che negli store online, e prevede prelievi senza commissioni in Italia e nell’area euro.
Durante l’apertura del conto è possibile richiedere la Mediolanum Card in formato fisico o virtuale. Se si sceglie la prima, si otterrà un canone gratuito il primo anno (poi 10 euro l’anno dal secondo), mentre scegliendo la seconda il canone resterà a zero anche dopo il primo anno.
Diversi infine i servizi gratuiti inclusi nel canone del conto, tra cui i bonifici ordinari e istantanea SEPA, l’accredito dello stipendio, l’addebito delle utenze domestiche, l’assistenza via chat su questioni relative al proprio conto, e la consulenza finanziaria di un SelfyAssistant a disposizione tutti i giorni.
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