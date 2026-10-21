Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Con SelfyConto 4% di interessi sui depositi a 6 mesi (ultimi giorni)

Con SelfyConto 4% di interessi sui depositi a 6 mesi (ultimi giorni)
Federico Pisanu
Pubblicato il 21 ott 2026
Link copiato negli appunti

L’apertura di SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum, entro il 30 ottobre consente ai nuovi clienti di ricevere il 4% annuo lordo sui depositi a sei mesi. Il deposito minimo richiesto è pari a 100 euro, fino a un importo massimo di 500.000 euro.

Il secondo passaggio è richiedere la costituzione di un deposito a tempo entro il 6 novembre, per poi accreditare lo stipendio entro sette giorni prima della scadenza del deposito stesso. A differenza poi di altre iniziative analoghe, le somme svincolate in anticipo vengono riconosciute con gli interessi maturati fino a quel momento.

Pagina offerta Banca Mediolanum

mediolanum time deposit offerta

Un ulteriore vantaggio è il conto corrente a canone zero per tutti il primo anno, nonché fino a trent’anni per gli under 30. In seguito il costo del canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerarlo con l’accredito della propria busta paga oppure spendendo almeno 500 euro al mese tutti i mesi.

Le spese idonee al raggiungimento dell’importo mensile di 500 euro sono quelle effettuate con la carta di debito Mediolanum Card, appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. È utilizzabile in qualsiasi Paese al mondo, sia nei negozi fisici che negli store online, e prevede prelievi senza commissioni in Italia e nell’area euro.

Durante l’apertura del conto è possibile richiedere la Mediolanum Card in formato fisico o virtuale. Se si sceglie la prima, si otterrà un canone gratuito il primo anno (poi 10 euro l’anno dal secondo), mentre scegliendo la seconda il canone resterà a zero anche dopo il primo anno.

Diversi infine i servizi gratuiti inclusi nel canone del conto, tra cui i bonifici ordinari e istantanea SEPA, l’accredito dello stipendio, l’addebito delle utenze domestiche, l’assistenza via chat su questioni relative al proprio conto, e la consulenza finanziaria di un SelfyAssistant a disposizione tutti i giorni.

Pagina offerta Banca Mediolanum

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Promo Time Deposit 4% - Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all'offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.

Se vuoi aggiornamenti su Finance inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Da BBVA conto corrente remunerato al 4% per 6 mesi e a canone zero per sempre
Finance

Da BBVA conto corrente remunerato al 4% per 6 mesi e a canone zero per sempre
Conto corrente online a canone zero il primo anno e tutti i servizi inclusi con SelfyConto
Finance

Conto corrente online a canone zero il primo anno e tutti i servizi inclusi con SelfyConto
La carta di credito della banca svedese TF Bank è a canone zero
Finance

La carta di credito della banca svedese TF Bank è a canone zero
Banca Mediolanum, a fine ottobre scade la promo sul conto deposito al 4%
Finance

Banca Mediolanum, a fine ottobre scade la promo sul conto deposito al 4%