Con SelfyConto 4% di interessi sui depositi a 6 mesi (ultimi giorni)

L’apertura di SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum, entro il 30 ottobre consente ai nuovi clienti di ricevere il 4% annuo lordo sui depositi a sei mesi. Il deposito minimo richiesto è pari a 100 euro, fino a un importo massimo di 500.000 euro.

Il secondo passaggio è richiedere la costituzione di un deposito a tempo entro il 6 novembre, per poi accreditare lo stipendio entro sette giorni prima della scadenza del deposito stesso. A differenza poi di altre iniziative analoghe, le somme svincolate in anticipo vengono riconosciute con gli interessi maturati fino a quel momento.

Un ulteriore vantaggio è il conto corrente a canone zero per tutti il primo anno, nonché fino a trent’anni per gli under 30. In seguito il costo del canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerarlo con l’accredito della propria busta paga oppure spendendo almeno 500 euro al mese tutti i mesi.

Le spese idonee al raggiungimento dell’importo mensile di 500 euro sono quelle effettuate con la carta di debito Mediolanum Card, appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. È utilizzabile in qualsiasi Paese al mondo, sia nei negozi fisici che negli store online, e prevede prelievi senza commissioni in Italia e nell’area euro.

Durante l’apertura del conto è possibile richiedere la Mediolanum Card in formato fisico o virtuale. Se si sceglie la prima, si otterrà un canone gratuito il primo anno (poi 10 euro l’anno dal secondo), mentre scegliendo la seconda il canone resterà a zero anche dopo il primo anno.

Diversi infine i servizi gratuiti inclusi nel canone del conto, tra cui i bonifici ordinari e istantanea SEPA, l’accredito dello stipendio, l’addebito delle utenze domestiche, l’assistenza via chat su questioni relative al proprio conto, e la consulenza finanziaria di un SelfyAssistant a disposizione tutti i giorni.

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Promo Time Deposit 4% - Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all'offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.