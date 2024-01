Selfy Conto: apri con zero spese e guadagna il 5% di interessi

Hai mai pensato che i tuoi risparmi potessero lavorare per te, generando ulteriore reddito? Con Selfy Conto di Banca Mediolanum, entrare nel mondo della finanza personale diventa non solo semplice, ma anche incredibilmente vantaggioso. Questo conto corrente, pensato per chi cerca una gestione finanziaria moderna e flessibile, offre un interesse annuo lordo del 5% sulle somme vincolate a 6 mesi, una vera e propria svolta per ottimizzare i tuoi risparmi.

Perché Selfy Conto è la scelta giusta per te?

Selfy Conto si rivela un alleato prezioso per chi, come te, è alla ricerca di soluzioni innovative e convenienti. Se hai meno di 30 anni, godrai di un canone completamente gratuito, un vantaggio notevole per chi è agli albori della propria avventura finanziaria. La gestione del conto è interamente digitale, permettendoti di gestire le tue finanze comodamente dal tuo smartphone.

Il cuore dell'offerta di Selfy Conto è rappresentato dal 5% di interesse annuo lordo sulle somme vincolate. Questo tasso, tra i più alti sul mercato, rappresenta un'opportunità unica per far crescere i tuoi risparmi. E la flessibilità? È garantita: puoi decidere di svincolare le somme in qualsiasi momento, mantenendo gli interessi accumulati fino a quel punto. La possibilità di svincolare i tuoi risparmi in qualsiasi momento è una caratteristica fondamentale di Selfy Conto. Questo aspetto elimina le preoccupazioni legate al vincolo dei risparmi, offrendoti pieno controllo sulle tue risorse finanziarie.

Con Selfy Conto, la personalizzazione si estende oltre la gestione del denaro. Le carte, sia di debito che di credito, sono completamente personalizzabili. Puoi scegliere il design e i colori, e in alcuni casi inserire anche la tua foto rendendole davvero uniche.

Selfy Conto di Banca Mediolanum non è solo un conto corrente, ma una soluzione bancaria che si adatta perfettamente alle tue esigenze, offrendoti un'esperienza sia conveniente che piacevole. Aprire e chiudere il conto è completamente gratuito e puoi farlo facilmente online con lo SPID. Sei pronto a sfruttare al meglio i tuoi risparmi? Clicca qui per maggiori informazioni e per iniziare a ottimizzare i tuoi risparmi fin da oggi!

