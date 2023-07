Sei un gamer? Allora questo mouse Logitech DEVE ESSERE TUO!

Abbiamo scovato per te un vero e proprio gioiello della tecnologia che adesso è anche super scontato su Amazon. Il mouse Logitech G203 con illuminazione RGB adesso ti costa la metà.

Dal costo di mercato di 40,99 euro tu adesso, grazie allo sconto esclusivo Amazon del 49%, lo paghi solamente 20,99 euro. In più acquistando questo prodotto hai diritto allo sconto di 10 euro su Microsoft 365 Family.

Mouse Logitech G203 con illuminazione RGB e 6 pulsanti programmabili

Acquistando il mouse Logitech G203 avrai a tua disposizione un sensore da ben 8.000 DPI che risponde con precisione a tutti i movimenti. Questo personalizza le impostazioni in base alla sensibilità che desideri con il software per gaming logitech g hub e scegli fra 5 livelli DPI passando facilmente dall'uno all'altro.

E poi goditi colori vivi e brillanti grazie al sistema Lightsync RGB che ti offre effetti personalizzabili su ben 16,8 milioni di colori. Quello che dovrai fare è semplicemente installare il software logitech g hub e poi scegliere tra i colori e le animazioni preimpostati oppure puoi anche creare i tuoi preferiti.

Design classico testato dagli stessi giocatori. Gioca in tutto comfort e con controllo totale, l'intuitivo layout a 6 pulsanti e la classica forma da gaming definiscono un design confortevole, collaudato nel tempo e amato dai giocatori, ciascun pulsante può essere personalizzato con il software logitech g hub per semplificare le operazioni

Tensionamento meccanico dei pulsanti con molla in metallo. I pulsanti primari sono meccanici e presentano tensionamento con resistenti molle in metallo per garantire affidabilità, prestazioni e maneggevolezza ottime Requisiti di sistema: Windows 7 o versioni successive, macOS 10.13 o versioni successive, ChromeOS e porta USB.

Non farti sfuggire questa mega offerta e acquista ora su Amazon il mouse da gaming scontato del 49%.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.