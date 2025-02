Sei Nazioni 2025: il calendario delle partite dell'Italia

Dopo il successo di sabato contro il Galles nella seconda giornata del torneo, l'Italia del rugby prosegue il suo cammino al Sei Nazioni 2025 con la Francia, nella sfida valida per il terzo turno. Il calendario delle partite della Nazionale italiana prevede in totale altri tre incontri, incluso il prossimo match contro il XV francese.

Tutte le partite del Sei Nazioni di rugby sono in diretta in esclusiva su Sky, che ha acquisito i diritti di trasmissione del torneo. Grazie poi a un accordo tra Sky Italia e Rai, le partite dell'Italrugby sono visibili anche in chiaro su Rai 2.

Ad ogni modo quindi, per seguire lo storico torneo della palla ovale il punto di riferimento rimane Sky Sport, attualmente in offerta a 29,90 euro al mese per 18 mesi invece di 56,90 euro insieme a Sky TV. Grazie a questo pacchetto, gli appassionati sportivi hanno accesso tra le altre cose alla visione delle coppe europee di calcio, a tutta la Formula 1 e MotoGP, all'intera stagione di tennis, all'NBA e all'Eurolega.

Le partite dell'Italia al Sei Nazioni 2025 di rugby

Ecco il calendario completo delle partite della Nazionale italiana di rugby al Sei Nazioni di quest'anno.

Sabato 1 febbraio

Scozia-Italia: 31-19

Sabato 8 febbraio

Italia-Galles: 22-15

Domenica 23 febbraio

16:00: Italia-Francia - Diretta tv su Sky Sport, Rai 2 / Streaming su NOW, RaiPlay

Domenica 9 marzo

16:00: Inghilterra-Italia - Diretta tv su Sky Sport, Rai 2 / Streaming su NOW, RaiPlay

Sabato 15 marzo

15:15: Italia-Irlanda - Diretta tv su Sky Sport, Rai 2 / Streaming su NOW, RaiPlay

Sulla carta Francia, Inghilterra e Irlanda hanno qualcosa di più rispetto all'Italia. Gli azzurri del commissario tecnico Gonzalo Quesada non partiranno comunque battuti, fin dal prossimo match contro la Francia in programma il 23 febbraio, prima della trasferta a Twickenham e il gran finale allo Stadio Olimpio contro il XV irlandese.

Dopo le prime due giornate, proprio l'Irlanda è in testa alla classifica con due vittorie, mentre Francia, Inghilterra, Scozia e Italia inseguono con un successo a testa, con il Galles ultimo complici le due sconfitte in altrettante partite.

