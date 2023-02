Sedia da gaming Oversteel ULTIMET ad un prezzo pauroso su Amazon

Oversteel, un'azienda spagnola che produce sedie da gioco e altri accessori come mouse, cuffie, tastiere e monitor, ha una gamma economica chiamata ULTIMET. Con un prezzo così basso rispetto alla concorrenza, le ULTIMET attireranno sicuramente la curiosità di molte persone, in particolare di coloro che apprezzano il comfort e l'ergonomia ma non possono permettersi di spendere una fortuna per una nuova sedia. Acquistalo su Amazon a soli 139,99€ invece di 164,95€.

Il design della sedia ULTIMET, ispirato alle corse, ricorda i sedili dei veicoli ad alte prestazioni. Il retro del rivestimento in finta pelle, con il suo caratteristico motivo a scacchi, ricorda la fibra di carbonio. Tuttavia, lo schienale è decorato con strisce nere luminose, proprio come gli accenti delle auto da corsa. La poltrona è accompagnata da due cuscini, uno per la schiena e uno per il collo. L'emblema aziendale ricamato è ripetuto in cima allo schienale su entrambi i cuscini. Il ricamo dell'emblema, invece della stampa adesiva, conferisce alla sedia un aspetto più raffinato.

La base in plastica, invece, presenta dettagli luminosi che riflettono la combinazione di colori del modello e sono riprodotti sulle ruote. Oversteel ULTIMET ha un design deciso ma non prepotente, che la rende un'ottima opzione per l'uso in contesti diversi dal gioco, compreso il luogo di lavoro. La sedia è disponibile in un'ampia gamma di colori, tra cui blu, grigio, nero, rosso, verde, viola, arancione e bianco, tutti abbinati a una struttura nera.

L'ULTIMET ha molte caratteristiche che lo accomunano a prodotti più costosi, a partire dalla confezione e dalla precisione con cui sono stati realizzati i componenti dell'assemblaggio. A cominciare dalla confezione e dalla precisione con cui sono stati fabbricati i componenti per il montaggio, fino alle viti di alta qualità, alle clip in feltro che proteggono i punti di fissaggio da eventuali danni e alle semplici indicazioni fornite.

Dopo il montaggio, il comfort del sedile è la caratteristica più evidente. Lo schienale e la base del sedile sono sufficientemente ampi per accogliere anche gli utenti più pesanti e l'imbottitura in schiuma ad alta densità di Oversteel ULTIMET garantisce che anche le sessioni più lunghe siano solo una piacevole esperienza. Inoltre, i braccioli possono essere regolati in altezza e in larghezza per offrire un comodo punto di appoggio per le braccia, sia che si lavori alla tastiera sia che si giochi a un videogioco con un pad in mano. Approfitta ora dello sconto del 15% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

