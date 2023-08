Security SmartTrack Link (confezione da 4) compatibile con Apple in promo speciale su Amazon

Per chiunque abbia mai perso le chiavi, gli auricolari o altri oggetti importanti, eufy Security SmartTrack Link viene in aiuto. Questo Key Finder ti offre un modo semplice ed efficiente per tenere traccia degli oggetti smarriti, con la comodità di poterli individuare facilmente attraverso il tuo smartphone. Acquistalo ora su Amazon a soli 59,49 euro grazie al COUPON del 15%.

Grazie alla tecnologia Bluetooth, potrai collegare facilmente gli oggetti che desideri tenere sotto controllo al tuo smartphone. Sia che si tratti delle tue chiavi, degli auricolari o dei tuoi bagagli, il Key Finder di eufy ti aiuterà a trovare tutto ciò che conta in modo rapido ed efficiente.

Una delle caratteristiche distintive del eufy SmartTrack Link è la sua compatibilità con Apple Find My su dispositivi iOS. Questo significa che puoi usufruire di tutte le funzionalità di localizzazione offerte dalla piattaforma Apple, rendendo la ricerca degli oggetti smarriti ancora più semplice e intuitiva.

Con il set da 4 pezzi, avrai abbastanza tracker per proteggere più oggetti contemporaneamente. Potrai assegnare uno a ciascun oggetto importante e individuarlo facilmente quando necessario.

Il design compatto ed elegante lo rende discreto e facile da attaccare agli oggetti che desideri tenere sotto controllo. Con la sua forma compatta, potrai facilmente fissarlo agli auricolari, alle chiavi o ai bagagli senza problemi.

Non lasciare che gli oggetti smarriti causino stress o preoccupazioni. Con eufy Security SmartTrack Link, avrai sempre il controllo della tua vita quotidiana. Approfitta ora dello sconto che ti permetterà di acquistarlo ad un prezzo ridotto e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

