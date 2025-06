Secure Lock di Google: la nuova arma contro furti e smarrimenti su Android 16

Con la nuova funzione Secure Lock introdotta da Android 16, Google vuole introdurre una tecnologia di protezione per dispositivi mobili, progettata per rendere gli smartphone virtualmente inviolabili in caso di furto o smarrimento.

La nuova funzionalità, scoperta da Mishaal Rahman e confermata da un commit nell'Android Open Source Project, rappresenta un significativo passo avanti nella sicurezza per gli smartphone. Secure Lock consente agli utenti di attivare da remoto uno stato di protezione avanzata che limita drasticamente l'accesso al dispositivo. Questa modalità blocca notifiche, widget, impostazioni rapide e persino l'assistente vocale, garantendo un livello di sicurezza senza precedenti.

Una protezione senza precedenti

La prima applicazione a integrare questa innovativa funzionalità sarà Find Hub, l'evoluzione del servizio "Trova il mio dispositivo". Grazie al permesso MANAGE SECURE LOCK DEVICE, l'app permetterà non solo di bloccare lo smartphone a distanza, ma anche di visualizzare messaggi personalizzati sulla schermata di blocco. Questo rappresenta un ulteriore passo avanti nella protezione degli utenti, offrendo strumenti utili per gestire situazioni di emergenza.

Rispetto alla "Protezione dai furti" già presente in Android 15, Secure Lock elimina vulnerabilità come l'accesso alla tendina delle notifiche o ai widget, che potrebbero rappresentare potenziali falle di sicurezza. Per sbloccare un dispositivo protetto da questa funzione, sarà necessaria una doppia autenticazione: sia le credenziali tradizionali che la verifica biometrica. Questo doppio livello di sicurezza rende il sistema estremamente affidabile, proteggendo i dati personali anche in scenari critici.

L'evoluzione della sicurezza mobile

Questa innovazione si inserisce nel continuo impegno di Google per migliorare la protezione degli utenti Android. Negli anni passati, l'azienda aveva già introdotto funzionalità come il blocco remoto e la possibilità di cancellare tutti i dati in modo irreversibile. Tuttavia, questa opzione comportava la perdita della capacità di tracciamento del dispositivo, lasciando comunque alcune limitazioni in termini di sicurezza.

Con Secure Lock, Android 16 promette di trasformare gli smartphone in vere e proprie fortezze digitali. Questa funzione non solo innalza gli standard di sicurezza, ma rappresenta anche una risposta concreta alle crescenti minacce legate al furto smartphone e all'accesso non autorizzato ai dati personali. La doppia autenticazione, combinata con il blocco completo delle funzionalità principali del dispositivo, garantisce un livello di protezione mai visto prima.

Nonostante la funzione sarà disponibile solo con il rilascio della prossima versione del sistema operativo, il suo potenziale impatto è già evidente.