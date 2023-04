Seagate Game Drive per Xbox: GRANDE SCONTO su Amazon per l'HDD da 2TB

Quante volte vi siete trovati davanti a quelle orribili situazioni in cui avete necessità di molto più spazio all'interno della vostra console, che sia per nuove installazioni, per download di titoli estremamente massicci, o per tenere in archivio tutte le vostre catture migliori? Se siete giocatori, di sicuro un'infinità di volte, soprattutto in un periodo in cui il peso dei videogames continua a salire esponenzialmente. è per questo che Seagate ha creato dei Game Drive per tutti i gusti, andando ad ampliare lo spazio delle vostre console, come quello per Xbox da 2TB di cui vi parliamo oggi.

Se state cercando un prodotto simile, sappiate che su Amazon da oggi troverete in offerta il Seagate Game Drive per Xbox 2TB a soli 86,00€, con un mostruoso sconto del 33% e un risparmio di circa 44,00€.

Seagate Game Drive 2TB per Xbox: estensione tascabile

Questo è un hard disk meccanico con porta USB 3.0 per garantire le migliori prestazioni, e uno spazio di ben 2 TB per installare quanti più giochi possibili. Chiaramente oltre alla qualità dello spazio, anche l'occhio vuole la sua parte, ed ecco che si mostrano in tutto il loro stile le luci LED RGB esclusive per creare la giusta atmosfera.

Il Seagate Game Drive Xbox da 2TB è compatibile con Xbox Series X, Xbox Series S e tutte le generazioni di Xbox One, e possiede la certificazione ufficiale. Infine, godrete di massima tranquillità con 3 anni Rescue Services Data Recovery Services per il recupero dati, e la garanzia limitata di 1 anno inclusi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.