Seagate FireCuda HDD: su Amazon OFFERTA BOMBA per l'Hard Disk da 4 TB

Con l'aumento dello spazio richiesto dai giochi in digitale, ma anche dalle installazioni, film, serie TV, musica eccetera, esponenzialmente abbiamo iniziato ad avere necessità di più spazio all'interno della nostra console e sui nostri PC per sopperire alla mole di titoli estremamente massicci, o anche per tenere in archivio tutte le nostre catture migliori (foto o video). Di sicuro questo problema vi si sarà posto di fronte un'infinità di volte, soprattutto in un periodo in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante e i dati pesano sempre di più. Per questo Seagate ha creato degli Hard disk più grandi e assolutamente sicuri, come il FireCuda HDD interno da 4 TB di cui vi parliamo.

Se state cercando un prodotto simile, sappiate che su Amazon da oggi troverete in offerta il Seagate FireCuda HDD interno 4TB a soli 129,99€, con uno sconto del 31% sul prezzo di listino e un risparmio di quasi 60,00€.

Seagate FireCuda HDD interno 4TB: memoria enorme e sicura

Si tratta di un hard disk interno enorme con una capacità da 4TB, che consente di creare un caveau di memorizzazione senza precedenti. Con questo avrete un accesso ai dati più rapido con velocità da 7.200 giri/min e un'interfaccia SATA da 6 Gbit/s.

Le prestazioni del Seagate FireCuda HDD interno da 4 TB sono coadiuvate dall'ampia cache da 256 MB per caricare applicazioni e file più velocemente, e una velocità di trasferimento sostenute massime a 255 MB/s. Se state pensando inoltre alla garanzia, sappiate che avrete ben 3 anni di servizi Rescue Data Recovery Services per il recupero dati, e la garanzia limitata di 5 anni inclusa.

