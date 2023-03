Seagate Expansion: hard disk esterno da 1TB a 46€, FOLLIA Amazon

Stai pensando di acquistare un hard disk esterno che sia veloce e resistente senza spendere una barcata di soldi? Allora l'offerta che sto per segnalarti fa proprio al caso tuo. Se vai adesso su Amazon puoi acquistare Seagate Expansion da 1TB a soli 46,50 euro, anziché 69,99 euro.

Con questo sconto del 34% potrai risparmiare più di 23 euro sul totale. Quando lo spazio del tuo computer, che sia fisso o portatile, incomincia a vacillare è il momento di spostare i file su un hard disk. Oggi con una piccola spesa puoi alleggerire il tuo computer e renderlo anche più veloce.

Seagate Expansion: 1TB di spazio con interfaccia 3.0

L'hard disk Seagate Expansion è molto versatile e grazie a 1TB di spazio disponibile potrai archiviare tutto quello che vuoi senza problemi. L'utilizzo è semplicissimo e non necessita d'installazione, lo colleghi con il cavetto USB che troverai in dotazione e il gioco è fatto. È perfettamente compatibile con Windows e Mac OS.

Grazie all'interfaccia USB 3.0 garantisce trasferimenti velocissimi, il tempo di fare clic e i file saranno già nella cartella di destinazione. Inoltre è molto compatto e resistente. Così sarai tranquillo che i tuoi dati all'interno non subiranno danni.

Fai presto perché a un prezzo del genere lo vorranno in tanti ma le unità disponibili non sono infinite. Quindi vai ora su Amazon e acquista il tuo Seagate Expansion da 1TB a soli 46,50 euro, anziché 69,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.