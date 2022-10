Seagate Expansion Card per Xbox Series X|S da 1 TB: SCONTO FOLLE su Amazon

La scheda di espansione di Seagate per Xbox Series X|S consente agli utenti di raddoppiare la capacità di memoria della propria console senza rinunciare alle prestazioni. Questa scheda con fattore di forma ridotto aggiunge 1 TB di capacità e sfrutta la tecnologia PCIe Gen4 per consentire ai giocatori di ottenere il massimo dai loro giochi. Per i giochi non ottimizzati, Seagate offre anche un Game Drive per Xbox e SSD per Xbox. Acquistalo ora su Amazon a soli 226,99€ invece di 304,99€,

Attualmente, questo è l'unico prodotto valido NVMe per Xbox Series X|S, quindi non c'è nient'altro con cui confrontarlo. Il più vicino sarebbe un SSD "tradizionale" connesso tramite USB 3.1, di cui potrebbe trarre vantaggio anche la precedente generazione di Xbox. Il vantaggio principale di questo dispositivo è il supporto CFExpress. La principale differenza ovviamente sono le prestazioni, perchè i modelli CFExpress in quel segmento di mercato offrono prestazioni di lettura e scrittura molto più elevate.

Per quanto riguarda le prestazioni invece, la scheda ha raggiunto 738,4 MB/s in lettura e 308,1 MB/s in scrittura. In IOMeter la scheda aveva 1 thread da 2 MB con punteggi di 47,1 MB/s in lettura e 194 MB/s in scrittura sequenziale e 647,4 MB/s in lettura e 193,7 MB/s in scrittura casuale. Il throughput 4K in 4 thread ha raggiunto 12.590 IOPS in lettura e 148 IOPS in scrittura. In 4 thread, 2 MB raggiungono 820 MB/s in lettura e 664 MB/s in scrittura sequenziale e 818 MB/s in lettura e 658 MB/s in scrittura casuale.

Ottimi anche i risultati per il 4K: 4 thread da 30.219 IOPS in lettura e 684 IOPS in scrittura. I numeri di scrittura casuale 4K si distinguono come piuttosto bassi, ma per il tipo di attività per cui questa carta è progettata, va più che bene. Approfitta ora dello sconto del 26% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.