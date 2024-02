Se vuoi restare anonimo online, c'è PrivateVPN all'85% di sconto

Anche se non stai facendo nulla di sospetto, la privacy è un diritto fondamentale che meriti di difendere. Ecco perché dal 2008 PrivateVPN fornisce il massimo dell'anonimato a oltre 44.000 utenti senza mai subire una violazione dei dati. Con l'offerta speciale attualmente attiva, potrai usufruire di un servizio VPN di alta qualità a un prezzo straordinario: solo 2,08 euro al mese per 12 mesi, con altri 24 mesi aggiuntivi inclusi. Uno sconto dell'85% assolutamente da non perdere.

Con PrivateVPN ti proteggi e risparmi

Ma perché scegliere PrivateVPN? Le leggi sulla privacy svedesi garantiscono che nessun registro di traffico venga conservato e possa essere sequestrato. A differenza di molti altri provider, PrivateVPN non tiene traccia delle tue attività. La piattaforma, inoltre, consente di connettere fino a 6 dispositivi contemporaneamente, ognuno con un indirizzo IP unico.

E se dovessi disconnetterti improvvisamente dalla VPN, la tua identità rimane al sicuro grazie alla protezione dalle fughe IPv6. Niente più video a scatti, download lenti o timeout dovuti a problemi di routing: con PrivateVPN hai banda e velocità illimitate. Accedi a tutti i server distribuiti in 63 Paesi per sbloccare contenuti geograficamente limitati.

PrivateVPN utilizza crittografia a 2048-bit con AES-256, il massimo livello di crittografia disponibile sul mercato. Offre, inoltre, una vasta gamma di protocolli VPN, tra cui OpenVPN, PPTP, L2TP, IKEv2 e IPSec, per soddisfare tutte le tue esigenze. E non dimenticare la garanzia di rimborso completo: se non sei soddisfatto del servizio, verrai rimborsato entro 30 giorni dall'acquisto.

Proteggi la tua privacy online con PrivateVPN e approfitta dell'offerta speciale: 12 mesi + 24 mesi extra a soli 2,08 euro al mese. Lo sconto complessivo è pari all'85%, dedicato a tutti i nuovi utenti della piattaforma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.