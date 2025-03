Se sei un millenial italiano è probabile che non verifichi i contatti

Una recente indagine globale condotta da Kaspersky ha fatto emergere dati preoccupanti sulle abitudini digitali dei millennial italiani, la prima generazione cresciuta con i social network. Nonostante si considerino esperti nel mondo digitale, molti di loro adottano comportamenti che li espongono a rischi significativi.

Uno degli aspetti più critici riguarda la mancanza di attenzione nell’interazione con persone sconosciute online. Ben il 67% dei giovani italiani appartenenti a questa generazione non verifica l’autenticità dei contatti con cui entra in comunicazione. Questo dato è allarmante, soprattutto considerando che il 66% ha avuto esperienze con individui che nascondevano la propria vera identità. Nonostante ciò, sembra che questa consapevolezza non li porti a cambiare le loro abitudini.

Un ulteriore problema è l’eccessiva fiducia nelle informazioni condivise online. Infatti, nonostante abbiano già vissuto esperienze negative, il 39% continua a ritenere affidabili i contenuti pubblicati nelle community digitali. Questa leggerezza ha avuto conseguenze dirette per molti di loro: il 32% ha riportato problemi dovuti a un’eccessiva ingenuità nel credere a tutto ciò che legge sul web.

Non solo vittime ma anche diffusione di account fake

Non si tratta solo di essere vittime di identità false: alcuni millennial stessi contribuiscono alla diffusione di profili ingannevoli. Il 12% degli intervistati italiani ha ammesso di aver utilizzato account e nomi fittizi, un fenomeno che a livello mondiale raggiunge addirittura il 14%. Questo dimostra quanto la falsificazione dell’identità online sia una pratica diffusa, capace di compromettere la fiducia all’interno delle piattaforme digitali.

Curiosamente, nonostante questi comportamenti rischiosi, il 76% dei millennial italiani si considera il più competente in ambito tecnologico all’interno della propria famiglia. Tuttavia, questa convinzione non si traduce in una maggiore prudenza nell’uso di internet, ma anzi sembra portare a una sottovalutazione dei pericoli.

Per migliorare la sicurezza online, è fondamentale adottare alcune precauzioni. Controllare sempre l’attendibilità dei profili con cui si interagisce, evitare di credere ciecamente alle informazioni diffuse nei gruppi online e proteggere i propri dati personali sono strategie essenziali per navigare con maggiore consapevolezza. Inoltre, segnalare profili sospetti alle piattaforme digitali può aiutare a rendere l’ambiente virtuale più sicuro per tutti. Solo attraverso un comportamento più attento e responsabile sarà possibile ridurre i rischi e vivere il web in modo più sereno.