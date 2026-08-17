Se passi il tuo numero a Kena avrai 150 giga in 5G a 4,99 euro al mese

La nuova tariffa Kena Mobile dedicata a chi effettua la portabilità del proprio numero da Iliad, CoopVoce, Poste Mobile o da un altro operatore virtuale selezionato è molto interessante perché permette di avere un pacchetto completo a un costo mensile irrisorio. Parliamo infatti di 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 4,99 euro al mese e con costi di attivazione e della SIM completamente gratuiti.

Una promozione che non scherza in fatto di convenienza: 150 giga di traffico dati, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS a soli 4,99 euro al mese è un risparmio garantito rispetto la tua attuale offerta e con vantaggi tecnologici niente male.

Questa promozione infatti permette di navigare in 5G con velocità fino a 250Mbps, più che sufficienti per la maggior parte delle operazioni quotidiane, compreso l'hotspot per il tuo PC, e tutto questo appoggiandosi alla solidità e alla copertura capillare della rete TIM, che raggiunge il 99% della popolazione.

Un ulteriore vantaggio già accennato in apertura riguarda infine i costi di ingresso totalmente azzerati: se decidi di attivare l'offerta avrai infatti attivazione, costo della SIM e consegna a domicilio a costo zero. In più, puoi anche richiedere il formato eSIM, così da snellire del tutto i tempi di attivazione del piano tariffario.

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