Se passi a Very Mobile ora hai 200 GB in 5G a 6,99€/mese

Very Mobile propone una promozione esclusiva che offre la possibilità di accedere alla rete 5G senza costi aggiuntivi, garantendo un’esperienza di navigazione ultra veloce e una copertura estesa. Per chi desidera sfruttare al massimo la connessione mobile, fino al 13 febbraio è disponibile un’offerta straordinaria a soli 6,99€ al mese, che include 200 Giga di traffico dati, minuti illimitati e SMS senza limiti, senza alcun vincolo contrattuale e con attivazione totalmente free.

Very Mobile: chi può attivare l'offerta e cosa prevede nel dettaglio

L’offerta è rivolta a chi proviene da operatori come Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri indicati, assicurando un passaggio senza difficoltà e senza costi nascosti. Chi sceglie Very Mobile può contare su un servizio trasparente, con un canone fisso mensile e nessuna sorpresa in bolletta. La navigazione viene bloccata automaticamente al termine dei Giga inclusi, evitando addebiti imprevisti e garantendo il massimo controllo sui consumi.

A renderla ancora più vantaggiosa è la copertura estesa fino al 99,7% della popolazione in 4G e al 97% in 5G, per una connessione sempre stabile, ovunque ci si trovi. Inoltre, l’offerta include il servizio hotspot, che permette di condividere i Giga con altri dispositivi, e funzionalità gratuite come “Ti ho cercato”, “RingMe” e gli SMS bancari. Il rinnovo avviene ogni mese nella stessa data, assicurando una gestione chiara e senza interruzioni.

L’attivazione della SIM è immediata e può essere effettuata comodamente online. Dopo aver scelto il piano, la SIM di Very Mobile viene consegnata entro 5 giorni lavorativi, senza necessità di firma alla consegna. Per completare il processo di attivazione si può utilizzare SPID, CIE o video identificazione, rendendo il passaggio rapido e sicuro.

La promo in questione include anche 8,9 Giga di navigazione in UE, oltre a minuti e SMS illimitati senza alcun costo extra, permettendo di restare connessi ovunque. Per scoprire tutti i dettagli e attivare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di Very Mobile.

