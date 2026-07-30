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Se passi a Kena puoi avere 150 Giga in 5G a 4,99 euro al mese

Scegliere Kena è il modo perfetto per navigare su rete TIM a un prezzo molto speciale.
Se passi a Kena puoi avere 150 Giga in 5G a 4,99 euro al mese
Scegliere Kena è il modo perfetto per navigare su rete TIM a un prezzo molto speciale.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 30 lug 2026
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Kena Mobile ha lanciato una nuova promozione pensata per clienti Iliad, Coop, PosteMobile e di altri operatori virtuali che hanno intenzione di effettuare la portabilità del numero. È un pacchetto mensile che include 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 4,99 euro al mese. L'attivazione è gratuita.

Attiva l'offerta

Il piano garantisce l'abilitazione alla massima copertura alla rete TIM, capace di coprire il 99% della popolazione italiana, e di farlo soprattutto con una velocità di download fino a 250Mbps, superando quindi i vecchi limiti in questo senso.

Grazie all'app Kena Mobile da installare sul tuo smartphone potrai verificare il credito residuo, amministrare più linee contemporaneamente o effettuare ricariche in mobilità. Anche la fase di on-boarding è stata semplificata: puoi attivare subito la tua SIM o eSIM in pochi minuti, sfruttando l'identificazione tramite SPID o il classico video selfie.

Considerando il vincolo di portabilità richiesto per attivare la promozione, il target di vendita di questa promozione è abbastanza preciso: quindi, se sei un cliente Iliad, CoopVoce, PosteMobile o di altri operatori virtuali questa è la tua occasione per ridurre i costi mensili della bolletta del telefono senza rinunciare a un grosso quantitativo di dati e al 5G.

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